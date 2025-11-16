普發一萬飯店終極倍增攻略！抽馬國萬元住宿券「引路人」蔡凡熙帶遊台南

記者李鴻典／台北報導

「普發一萬」熱烈開跑，台北君悅餐飲金再放大1.3倍回饋！即日起至明年1月底每週一至週三全館餐廳皆可以1千元抵用1,300元，至多以6千元折抵7,800元餐飲消費金額。台北君悅酒店凱菲屋自助餐廳同步推出大馬風情美饌！

凱菲屋大啖馬來自助經典美饌，每人抽萬元住宿券。（圖／飯店旅宿業者提供）

三度連年攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，11月12日至12月7日推出限定「馬來美饌‧經典再現」，由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽監製道地南洋風味，親領凱菲屋廚藝團隊獻上經典肉骨茶、椰漿飯及仁當牛肉等近20道佳餚。

「普發一萬」台北君悅餐飲金放大1.3倍回饋。（圖／飯店旅宿業者提供）

11月12日至12月7日活動期間凡享用凱菲屋午餐或晚餐每人皆可獲抽獎機會，並將於12月8日抽出超值大獎，囊括波德申麗昇大紅花海上別墅泳池別墅含早住宿券乙晚、布城Moxy酒店3天2夜含早住宿券、閣藍帝酒店優越房含早住宿乙晚、雲頂高原溫德姆玖霄明軒飯店Studio房型含早住宿券、基納巴盧山佩卡薩酒店雙人火鍋晚餐券，以及姊妹酒店吉隆坡柏悅酒店Park Lounge雙人下午茶券。

經典不敗馬來西亞國民美味「椰漿飯」。（圖／飯店旅宿業者提供）

天下南隅將城市魅力變成一場旅途體驗，邀在台南出生且對台南有著深厚情感的兩位藝人— 林映唯（小美）與蔡凡熙為「引路人」，他們打開記憶裡的那條街、那家攤、那杯果汁、那間咖啡館，把自己熟悉的台南生活方式公開分享，讓入住《天下南隅》的旅人，不只是「來旅行」，而是「住進他們的台南」。

天下南隅公共空間遊戲室讓兩位引路人玩的不亦樂乎。（圖／飯店旅宿業者提供）

全新住房專案「Made in Tainan, Chosen by Locals：台南製造」，專案房價$3799元起，包含價值$1000元Polaroid寶麗來相機使用、$700元起合作店家產品兌換券、引路人簽名小卡，總價值高達1700元起，加購高鐵聯票可另享7折起優惠，11月14日至12月31日限時限量推出，手握由在地藝術插畫家設計的散步地圖，旅人用自己的步伐，重新愛上台南。

天下南隅飯店外觀。（圖／飯店旅宿業者提供）

天下南隅「Made in Tainan, Chosen by Locals：台南製造」住房專案；活動期間：2025年11月14日至12月31日；販售通路：僅限天下南隅官方網站，訂房加購高鐵聯票享7折優惠。

入住旅客可獲得：

●「台南製造」專案地圖（收錄19家地點、8間合作店家）

●蔡凡熙&林映唯簽名小卡

●寶麗來相機使用乙台（含底片8張）(價值$1000元)

●藝人推薦與飯店推薦店家優惠券(價值$700元起)

●自助式早餐（依房型人數提供）

天下南隅台南製造住房專案，攜手台南出生藝人林映唯（小美）與蔡凡熙共同規劃。（圖／飯店旅宿業者提供）

全民普發現金一萬元近日陸續入帳，台北萬豪酒店看準這波商機，即日起至2026年3月31日推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，把萬元變成超值旅遊體驗，雙人入住經典客房即享免費升等豪華客房，含兩客Garden Kitchen豐盛自助式早餐。

台北萬豪酒店豪華客房。（圖／飯店旅宿業者提供）

額外加碼能欣賞台北101、松山機場飛機起降絕美景致的20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐，匯聚精選海陸炭火燒烤、噴香四溢麻辣滷味、酥炸海鮮拼盤等人氣美饌，以及四杯精選飲品。專案優惠價每房每晚9,999元，原價29,623元，相當34折，省近20,000元。

台北萬豪INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

響應全台「萬元普發現金」熱潮，台北文華東方酒店推出期間限定住房專案「萬享扇悅時光」，以萬元即可入住，享受雙人早餐與尊榮禮遇，專案快閃預訂自11月17日起至21日，僅五日限時限量開賣！每房每晚10,000元整即可雙人入住豪華客房、行政都會套房雙人入住亦僅需20,000元整，為城市旅人打造一場結合優雅品味與愜意時光的都會假期。住房適用期間為2025年11月17日至12月23日，週日至週五，數量有限，售完為止。

台北文華東方酒店的「豪華客房」設計展露著優雅柔和的氛圍，提供賓客遠離都市塵囂的舒適住宿空間。（圖／飯店旅宿業者提供）

炒熱2025冬天，福容大飯店桃園機場捷運A8店『龍蝦香、韓流風、聖誕味』三大主題、強勢搶攻歲末市場。結合時下全民最夯「普發一萬」話題，田園西餐廳11月同步推出「龍蝦普發禮」，週末加碼送香焗龍蝦料理。

田園西餐廳「普發福利、龍蝦加碼」11月底前、週末六日限定。（圖／飯店旅宿業者提供）

除大手筆普發福利外，田園西餐廳週二至週五用餐加贈「舒華觀光景點小卡」，享受美食同時也感受桃園觀光新風貌。壓軸登場ABar「2025冬燦‧感恩聖誕饗宴」不但每人千元有找，11月底前再享9折早鳥優惠。

平日週二至週五晚餐時段、限量贈送舒華觀光景點小卡片。（圖／飯店旅宿業者提供）

福容大飯店福隆「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜專案。不僅能入住精緻和洋客房三天兩夜，還再加碼贈送總價值超過一萬元的住宿、餐飲、SPA與休閒優惠券，等於用一萬元換到不少於兩次旅行能量，市場吸睛度相當高。對於想安排年底放鬆行程、冬季泡湯或體驗草嶺古道芒花季的旅客來說，福隆在地點、景色與季節性旅遊題材上都有高度吸引力。

福容大飯店福隆-麗SPA芳療養生課程。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末年終將至，凱撒趣淘漫旅台南鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊放鬆，推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡入住，即可用2,999元的優惠價格，入住原價破萬元的雙人豪華景觀客房。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費。

凱撒趣淘漫旅-台南。（圖／飯店旅宿業者提供）

專案主打2999元雙人入住豪華景觀客房，即可享「萬元全包式享受」，專案贈送內容涵蓋能夠吃到台南道地美食的飯店早餐、晚餐，還有讓凱撒趣淘漫旅-台南獲「尖叫飯店」頭銜的六項冒險設施活動－自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎，以及能夠欣賞山水美景的曾文水庫園區門票。即日起至116年1月底前，只要使用國旅卡透過飯店官網或電話訂房，即可享有週一至週四國旅卡限定優惠價與贈送內容。

凱撒趣淘漫旅-台南所在的曾文水庫擁有遼闊山水湖景，入住即贈送水庫園區門票與車費。（圖／飯店旅宿業者提供）

花蓮理想大地渡假飯店推出秋日限定活動「水岸有聲日 Flow & Sound」，以「音樂 × 旅行 × 生活」為主題，邀旅人將補助金化作旅程的開端，在山水之間展開一場慢節奏的假期。活動於11 月 21 日至 11 月 23 日 登場，結合湖畔音樂演出、風格市集與限時餐飲優惠，讓音樂隨風流動、生活於此延展，打造屬於花蓮的秋日生活節。飯店同步推出「全民樂遊祭」住宿與抽獎活動，讓旅人以一萬元補助放大旅程的價值；從入住主題房型到暢遊運河，處處都是假期的延伸。萬元住房專案為平日限定，正適合秋冬的輕旅行節奏。

理想大地響應政府普發一萬元政策，推出限時「全民樂遊祭」。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末年終、進入聚餐旺季，各大飯店與餐廳紛紛推出精采的美食活動。即日起至12月31日，台北晶華酒店於一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動，邀擁有「新加坡法餐之父」美譽的名廚郭文秀(Justin Quek)客座指導，藝烹一系列融合亞洲香料與法式技法的星洲料理。菜色內容包括湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵以及主廚特製明蝦拉麵等。azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。同時、晶華酒店線上旅展也將自即起順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折。

晶華「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於自助餐檯上供應的香烤豬肉沙嗲。（圖／飯店旅宿業者提供）

另，台北晶華酒店11月20日至12月31日邀來自東京銀座、擁有「銷魂宵夜」美譽的三明治名店「Ginza Sand」來台客座，帶來香酥滑嫩玉子磚、A5和牛菲力、蒲燒鰻秘制美乃滋、紫蘇千層豚里肌三明治等四款店內熱賣品項，以及一款專為晶華打造的波士頓龍蝦塔塔三明治。

主廚精選日本A5和牛製成的「A5和牛菲力三明治」。（圖／飯店旅宿業者提供）

於「晶華美食到你家」美食平台預購外帶、或於二樓上庭酒廊內用，三明治每份480元起，內用需另加一成服務費、但會附贈主廚自製酥炸馬鈴薯片，亦可加點鹹香多汁、380元的心齋橋炸雞，150元的無酒精特調飲或300元的精選酒款。

「Ginza Sand」美食客座活動期間，於二樓上庭酒廊點用任一款Ginza Sand三明治，每份餐點皆會附酥炸馬鈴薯片。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北喜來登大飯店即日起於館內粵菜餐廳「辰園」及泰式餐廳「SUKHOTHAI」推出「金風蟹舞」秋蟹饗宴，嚴選北海道活體鱈場蟹、與沙公、沙母等當季肥美蟹種，以精湛手法呈現美蟹料理。「辰園」由新任主廚伍志杰掌杓，以三種粵菜料理手法，獻上「極上蟹宴三品」包括「花雕蒸鱈場蟹柳」、「避風塘焗蟹身」及「鱈場蟹泡飯」，主廚更將兒時曾品嚐過的「艇仔辣炒蟹」美味復刻上桌、與台灣的賓客分享。「SUKHOTHAI」泰籍主廚 Jimmy則以南洋香料與酸辣風味演繹秋蟹，推出「綠胡椒蒜香炒沙公」與「泰式檸檬椰香醬炒沙公」，帶來開胃過癮的異國新作。

台北喜來登辰園極上蟹宴三品。（圖／飯店旅宿業者提供）

接棒旅展優惠，太魯閣晶英11月11日至11月17日中午12點，於酒店官方網站推出「1111住房快閃專案」，可預訂2025年11月13日至2026年1月31日之住宿。雙人入住山嵐客房一泊一食7,999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價11,999元起。入住前加購衛斯理餐廳晚餐可享九折優惠；入住三天兩夜以上，另享沐蘭SPA全身按摩不限療程九折優惠。

太魯閣晶英推出「1111住房快閃專案」。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末將至，瀚寓酒店館內「弈夢空間」餐廳推出三款聖誕限定套餐，融合中式佳餚與西式盛宴風格。雙人饗宴以香氣四溢的「蒜香脆皮雞(半)」為亮點，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；四人歡聚餐主打「蒜香脆皮雞(半)與戰斧牛排」雙主菜，將家聚氛圍與節慶風味完美融合；四人饗鴨宴則以「紅樓片皮鴨二吃」為主角，一次品嘗片鴨與醬爆鴨骨，三款套餐同時展現多重風味，滿足不同人數與口味選擇。節慶饗宴雙人2,480元+10%、四人4,980元+10%，即日起開放預訂，用餐期間為12月1日至12月30日，11月30日前完成預訂可享早鳥9折優惠。

瀚寓酒店推聖誕套餐，四人歡聚餐4,980元+10%，一次吃到脆皮雞、戰斧牛排。（圖／飯店旅宿業者提供）

歡慶跨年夜，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店於12月31日跨年當天推出一系列餐飲派對活動。坐擁信義區觀賞台北101煙火最佳視野，台北艾麗酒店7樓空中花園將化身派對場地，邀DJ播放熱門舞曲，限量推出戶外泳池花園倒數派對，每位5,000元，高空泳池畔則規劃專屬四至六人包廂區，每桌30,000元+10%起，專案包含精選紅酒、香檳及派對小食無限供應，跟著DJ演出的動感音樂一起迎接跨年煙火。

台北艾麗酒店7樓戶外泳池畔煙火。（圖／飯店旅宿業者提供）

酒店6樓LA FARFALLA餐廳，則推出兩場跨年夜限定歡慶饗宴，「跨年晚餐」每位3,080元+10%、「跨年派對」每位5,000元+10%，品味套餐美饌、豐盛自助吧及精選酒品。預訂餐廳派對場次的賓客還可於跨年時刻前往6樓戶外花園與台北101一同倒數迎接新年到來。

搶攻農曆馬年春節九天連假商機，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」即日起開放「晶馬迎春・丰年納福」住房專案的官網訂房，邀請旅人以暖湯相伴迎新歲。

礁溪晶泉丰旅推春節一泊二食品嘗三燔礁溪豐盛龍蝦海陸鍋物，除夕至初二加碼日本A5和牛與鱈場蟹。（圖／飯店旅宿業者提供）

礁溪與北投兩館分別規劃「一泊一食」與「一泊二食」方案，雙人同行每房每晚最低11,800元起，滿足國人春節期間團圓出遊、放鬆度假的多元需求，早鳥預訂一泊一食方案除享優惠價格，再贈價值逾千元的「HOÀNG YẾN皇燕」頂級燕窩好禮，為返鄉探親旅途獻上一份溫潤滋養的年節心意。

晶泉丰旅攜手HOÀNG YẾN皇燕推出早鳥優惠，預訂春節住房即贈限量燕窩禮盒。（圖／飯店旅宿業者提供）

連兩年獲米其林星鑰（Michelin Key）殊榮的日本精緻度假飯店品牌 「FUFU JAPAN」，其所屬飯店集團 Kato Pleasure Group 宣佈旗下第九間飯店「馥府 東京 銀座（FUFU Tokyo Ginza）」於11月16日開幕。飯店座落於東京銀座一丁目的地標性十字路口，並與東京地鐵有樂町線「銀座一丁目站」直通。「馥府 東京 銀座（FUFU Tokyo Ginza）」是東京都23區內唯一能同時提供專屬私人庭園與天然溫泉住宿體驗的度假飯店。

馥府東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）客房。（圖／飯店旅宿業者提供）

全館僅 34 間客房，飯店以精緻設計與四季旬味的日本料理，營造出充滿雅趣的住宿氛圍。每間客房皆配有專屬私人庭園與天然溫泉，不僅打造出城市中心的療癒綠洲，更提供住宿旅客多元化的體驗行程，包括傳統手工藝課程、私人遊艇巡航、相撲晨練參觀與直升機觀景之旅等，讓旅客感受銀座獨有的奢華與日本文化之美的同時度過非凡的住宿時光。

FUFU Tokyo Ginza客房皆設有專屬私人庭園與天然溫泉。（圖／飯店旅宿業者提供）

