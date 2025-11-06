普發一萬首日湧123萬人登記 今輪到這群人

▲ 今（6）日則開放身分證字號尾數為2、3的民眾登記。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 普發現金一萬元「登記入帳」作業昨（5）日上午8時正式上線，率先開放身分證或居留證字號尾數為0、1的民眾申辦，根據財政部最新統計，截至晚間12時止，已有123萬3902人完成登記，參與相當踴躍。今（6）日則開放身分證字號尾數為2、3的民眾登記，截至上午10點10分，已有超過157萬人登記。

今年普發一萬元包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放等5種方式。登記入帳採分流措施，前五天依身分證或居留證統一證號尾數分批開放：5日為「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日起則不再限制尾數。登記期限將持續至明年4月30日止。

民眾僅需使用手機、平板或電腦上網，透過普發現金唯一官方網站（https://10000.gov.tw/），並備妥身分證字號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，依官網「登記入帳」頁面指示即可迅速完成申辦。

財政部強調，登記系統已完成擴容，今日流程順暢，多數民眾實測僅需不到兩分鐘即可完成，並未出現網路塞車情況。

針對款項入帳時程，財政部也說明，11月10日前完成登記並成功通過系統檢核者，將自11月11日晚間6時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳；若於11月11日後完成登記，則在登記成功後2個營業日內入帳。民眾可補摺或登入網銀查詢入帳情況。自11月13日起，亦可於官網查詢登記結果，如資料錯誤導致失敗，將提示原因並開放重新登記，或可改採ATM與郵局領現，分別於11月17日及24日起陸續開放。

