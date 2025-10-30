普發一萬／人性大考驗！報復性消費當大爺還是捐給災民當善人？請選擇

財經中心／師瑞德報導

政府普發每人1萬元現金引發熱議，有人歡喜領紅包，有人呼籲捐回國庫，更有人主張改撥花蓮災後重建。公共政策平台上出現兩案提議，一要「加碼三萬」、一要「全數轉給花蓮」。網友留言炸鍋：「一萬可以吃一個月飯」「災民才該優先」觀點對立，全民紅包成了全民辯論。（圖／記者師瑞德攝影）

政府拍板全民普發現金一萬元，引爆社會熱議，從「該不該領」到「該發多少」，各方觀點在網路平台上激烈碰撞。民間甚至有不少人將不滿化為行動，在「公共政策網路參與平台」發起提案，希望翻轉現有方案。其中兩則引發最多討論的提案，一個主張「每人應發三萬」，另一個則建議「取消普發，將經費全數撥給花蓮重建」。留言區更是戰火不斷，從公平、效率到政治色彩，成為台灣近年罕見的全民現金發放爭議。

主張加碼的提案由「路蒙特」發起，認為目前的一萬元發放金額實在過低，難以真正刺激經濟。他主張提高到三萬元，除了可加強內需消費，也能對抗近年不斷攀升的物價壓力。這項提案一上線就引來兩派網友論戰，有人力挺表示，「發三萬我就買機票出國玩，總比被物價吃掉好！」但也有不少人反對，認為這種政策只是討好民粹、毫無長遠規劃。

其中一位網友就直言：「政府先從我們身上收稅，再用行政資源發回來，有效率嗎？」另一人則批評這種普發根本無助於社會公平：「高收入跟低收入的人拿一樣多，公平在哪裡？」更有人質疑這樣的方案會拖累未來財政：「今天你發得開心，是不是也準備好讓你小孩未來多繳稅？」

另一份提案則由「Joshua Liao」發起，主張乾脆取消全民普發，將原本的預算直接撥給花蓮縣政府，專款專用於災後重建。他強調，與其平均分散給全國人民，不如把資源集中在最需要的地區。他寫道，這筆錢應該展現「同島一命」的精神，而不是撒錢式補貼。

這項提案也引來大量留言討論。支持者認為此舉可以更有效率地援助災民，「每人少拿一萬，但能救一個家庭過冬，值得。」但也有人質疑這樣的方案太過極端，甚至可能被特定政治勢力操作。有網友直言：「這樣不就是把錢直接送去鞏固選票？講得冠冕堂皇，實則圖利地方派系。」另一位則反問：「誰給你權力決定我的那一萬該不該捐？要捐你自己捐，不要情勒全國。」

兩份提案分別展現了加碼與轉向的兩種極端態度，但也顯示出台灣社會在財政政策上的價值矛盾。同樣在這場討論中，引發關注的還有玄奘大學宗教系教授釋昭慧。她曾經公開宣布不領這筆普發現金，並號召民眾將錢捐回國庫，引發巨大爭議。

釋昭慧認為，舉債發錢是國家沉重負擔，領取這筆錢是一種「恥辱」，因此希望民眾可以自願放棄，作為「國家續命專款」。她在直播中表示，自己月薪14萬、從未靠供養生活，甚至將收入全數捐給校方當助學金。針對外界批評她「清高」、「接受信眾供養」，她反擊：「我一個月14萬，哪需要什麼供養？我是過路財神，收到的全都轉出去幫助別人。」

不過，這番言論也讓網友分成兩派，有人力挺：「說到做到，佩服！」也有人質疑：「你可以選擇不領，但不要要求大家和你一樣清高。」

行政院對此則回應尊重多元聲音，但已明確表示，不會在現金發放系統中增設「不領取」選項。行政院發言人李慧芝指出，這項設計將涉及另一套個資驗證系統，不僅有資安風險，也會延宕整體作業進度。

根據行政院規劃，此次普發現金為《韌性特別條例》下的項目之一，預算總額為5,500億元，其中2,360億元編列用於現金發放，預計將有2,356萬人受惠。財政部強調，以現金方式最直接有效，將不使用數位券或消費券。

