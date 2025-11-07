普發一萬》他爆台北有人花千元買「2證件號碼」 網曝恐怖下場

普發現金一萬元於昨（5）日開放登記，許多民眾都相當期待這個小確幸。然而近日有網紅作家爆料，稱前幾天龍山寺前面，有人花一千元買民眾雙證件號碼，讓他覺得相當詭異。文章曝光後，有網友直言，「花一千賺九千，錢一拿到馬上轉出」。

圖文作家「我在路上碰到藍島」在臉書粉專發文提到，普發一萬可以開始登記了，然後登記需要雙證件，「想到前幾天龍山寺前面，有人花一千買雙證件號，還有一堆人去排隊，會發生什麼事呢？雖然我覺得銀行帳號那邊應該有一點防線啦。」

廣告 廣告

文章曝光後，網友紛紛留言，「有雙證件影本了，數位開戶一下，錢一拿到馬上轉出，花一千賺九千，那些傻子再來怪政府讓詐騙橫行」、「為了一千損失一萬的概念？」、「花一千賺一萬，投資報酬率真高啊」、「這根本說是社會實驗都不為過」。

根據規定，在普發一萬官網申請「登記入帳」需備妥發放對象健保卡號、本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號、本人／代領人金融機構帳號。若真的流出雙證件號碼，確實只能靠銀行做最後一次把關。

另外，財政部一再提醒，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

更多中時新聞網報導

ana被趕出家門 謝恩師預支勞報伸援手

MLB》道奇封王遊行 日本雙星風光

亞洲職棒交流賽 今桃園開打