普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機

生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導

週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！

旅行社業者：「普發一萬選我們」

全民普發一萬，週三開始登記！瞄準萬元商機，旅行社摩拳擦掌，搭上周五就要登場的ITF台北國際旅展，線上線下，紛紛祭出優惠行程，下殺再下殺。

可樂旅遊行銷部副總經理 林冠賢：「我們祭出最低的一個價格是7900有找，等於說你拿到了一萬塊之後，你付了旅遊的團費，你還有一個旅遊的當作零用金，你可以到當地買一些東西，你可以吃東西，可以帶一些紀念品回來」

廣告 廣告

雄獅旅遊總經理 單葑：「針對於今年像是冬天年底的，這個消年假的這個部分的話，其實迴響非常的大，我們預估這一波，應該可以比以往的旅展，更帶動超過兩成以上的一個銷售業績」





普發一萬來這花！最大旅展週五登場 各業者祭出優惠搶商機

國內旅行社紛紛祭出優惠（圖／民視新聞）





萬元有找能去哪？可樂搶先推出專區，其中曼谷機加酒，只要9999，一上線，就被搶購一空。易飛網則全面催落去，日韓越泰四國，最低只要8999，就能出國玩。東南主推雪季北海道，原價近五萬的行程，第二人只要一萬元，限量搶購中。除了高CP值行程，獲得青睞。不少旅客也會因此拉高預算，選擇吃好住好的高檔行程，像是雄獅就有日本九州景觀列車團、泰國帝王蟹團，買氣強強滾。

台灣觀光協會會長 簡余晏：「我們今年的旅展是，已經突破1600格了，它的規格已經跟2019年，就是疫前幾乎已經全部差不多了，我們預期今年的入場人數，一定會突破去年，而且去年的入場人數，已經到三十萬人以上了」





普發一萬來這花！最大旅展週五登場 各業者祭出優惠搶商機

旅行社推出萬元有找行程（圖／民視新聞）





除了旅行社，航空公司也把握年底最後機會。低成本航空祭出多項優惠，越捷連續七天，天天有0元機票；虎航則趁機開賣2026夏季航班，全線促銷，最低單程未稅只要799。訂單滿萬還送500折扣金。而傳統航空，則分別祭出折扣，再加上下半年，華航、長榮、星宇，接力開航美國，新航線投入，也要趁旅展打響知名度，帶動整體訂位率。

原文出處：普發一萬來這花！最大旅展週五登場 各業者祭出優惠搶商機

更多民視新聞報導

不只行動電源⋯藍牙耳機也禁託運！航空公司規範曝光

熊熊闖入市中心！岩手獵人遭重擊 宮古車站驚現民眾逃竄

空服員遭乘客無理要求「脫掉」！網轟：太沒分寸

