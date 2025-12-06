「普發一萬 桃園百倍奉還」活動 510元喝咖啡抽中10萬獎金
「普發一萬 桃園百倍奉還」活動自啟動以來，買民眾參與熱烈氣強強滾，5日於林輝豪律師見證下，由經發局張誠局長抽出幸運得獎者，順利完成第二波公開抽獎，其中備受矚目的11月「月月抽10萬」現金大獎，由一位在中壢區知名連鎖咖啡店消費510元的幸運民眾獨得，成為本波活動的最大亮點！
市府經發局表示，本次抽獎過程延續公平、公正、公開原則，12月5日在律師見證與全程錄影下，由電腦系統隨機抽出9名幸運現金大獎得主，包含11月的「月月抽10萬」1名、「週週抽5萬」1名以及「天天抽1萬」7名。
所有中獎名單將同步公布於活動官網，活動小組也將寄送中獎通知至會員註冊信箱，請民眾務必先至官網確認中獎資訊，並於規定期限內提交領獎資料與發票正本，以免錯失獲獎資格，同時也呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙。
經發局長張誠表示，百倍奉還活動眾參與踴躍，自11月12日開放發票登錄至12月4日止，金額已超過新台幣9億元，除了恭喜此波幸運中獎的民眾外，沒有中獎的民眾也不要氣餒，因為更精彩的加碼活動即將在充滿節慶的12月接力登場。
為結合聖誕與跨年歡樂氛圍，市府將原本的百倍奉還升級為「120倍奉還」，特別規劃兩大主題週，分別是12月13日21日的「觀光工廠週」，以及12月20日至31日的「商圈週年慶」，活動期間只要前往官網公告的特約觀光工廠或商圈店家消費，單筆滿100元，除了可參加原本的百倍奉還抽獎外，還有中獎機率很高的「消費滿百抽2000」現金加碼抽活動，獎項超過200個，邀請大家趁著年底佳節來桃園逛商圈、玩工廠，買越多中獎機會就越高，讓來桃園消費的民眾都有中不完的好獎帶回家。
「普發一萬 桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日，凡於活動期間登記地址在桃園市的店家消費之有效發票，於115年1月7日前完成登錄，皆有機會將百萬現金帶回家。目前活動效益顯著，經發局也持續廣邀桃園在地的觀光工廠、商圈協會及企業加入成為特約店家，一同搶攻歲末商機，詳細招募資訊與活動辦法，請密切關注「普發一萬 桃園百倍奉還」官方網站。https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html
