「普發一萬」詐騙新招！稱遭冒用身份代領 女子「這舉動」存款慘遭搬空

詐騙又有新招！一名女子接到自稱「郵局主任」的電話，稱有人冒用身份代領普發現金一萬元，熱心表示要幫忙報案，接著轉介到警察、檢察官，要求交出所有帳戶的金融卡，女子心生恐懼乖乖配合，事後發現戶頭內62萬元全被提領一空，才驚覺遭到詐騙。

內政部警政署分享一起詐騙案例，事發於今年8月19日，一名女子接獲一位自稱臺中英才郵局主任「李冠億」的來電，開口詢問是否有委託名叫「江羽華」的人代領普發一萬元，女子當下嚇傻，表示「沒有啊」，對方語氣瞬間變得嚴肅，稱會幫忙報警。

假警察、假檢察官一次來！女子交出金融卡存款遭搬空

隨後，一名暱稱「臺中小陳」的警察出面，稱女子已經涉案，要求配合製作筆錄，接著又轉介給名為「林宏松」的檢察官，稱對方負責偵辦這起詐騙案。

該名檢察官要求女子提供名下帳戶，表示需要「查看」，女子當下馬上提供3個帳戶、餘額等資訊。檢察官接著稱「為了保全證據」，要求女子將其中一個帳戶的錢，轉帳到另兩個帳戶內。

女子剛轉完帳，檢察官又要求她把金融卡交給一名陌生男子，女子無奈、恐懼下只好乖乖配合，不過最後竟發現，帳號的錢被提領一空，才驚覺自己遭到詐騙。

「普發現金」有疑問打1999！帳戶資訊勿輕易給外人

警政署指出，有普發現金相關問題，請一率撥打1988諮詢，若收到未顯示來電或可疑電話，請掛斷並撥打165反詐騙專線查證。此外，政府機關不會以電話告知身分遭冒用要求配合辦案，不同公務單位間也無法轉接，重要事務通知會以「書面」為主。

警政署也強調，千萬不要把金融帳戶、提款卡、密碼等資訊提供給陌生人，以免受騙。



