「普發一萬」變詐騙溫床 ! 婦人遭假警檢連環騙 刑事局籲民眾牢記「4不口訣」
[Newtalk新聞] 行政院「普發一萬現金」登記上路後，詐騙集團急速跟進各種話術與陷阱。刑事警察局近日警示，已有民眾遭以「身分遭盜用登記普發現金」為名的詐騙騙走逾300萬元，提醒社會大眾務必提高警覺，切勿落入假冒政府機關、金融單位或檢警的圈套。
刑事局指出，一名林姓婦人接獲自稱郵局人員的電話，稱她的身分證遭冒用申請普發現金，並將電話轉接至「165反詐騙專線」。隨後，一名假冒警察的男子要求她加入LINE，以「帳戶涉洗錢」為由，多次以詐術操控她，並傳送偽造的傳票與搜索票恐嚇。
詐團接著要求林婦將家中現金與金飾裝袋，聲稱要代為「申報資金」以免遭扣押，甚至冒充檢察官要求加入更多假LINE帳號。林婦在層層欺騙下深信不疑，最終將逾300萬元現金面交給歹徒，直到事後才驚覺受騙。
刑事局指出，自普發現金登記啟動後，詐團已出現三類常見手法：
1.假檢警詐騙：假冒郵局通知有人冒領，再轉接至假警察、假檢察官，以涉案、洗錢等理由要求加入LINE並交付財物。
2.騙取金融帳戶：假借協助登記或代領，要求寄送提款卡與密碼，或借用帳戶金流。
3.釣魚簡訊／惡意連結：假冒政府機構發送「普發一萬元」「立即登記」等訊息，引誘點擊偽造網站竊取個資。
近來更出現假冒「中央存款保險公司」寄送釣魚簡訊的案件，刑事局已緊急通報停止網站解析，並查獲假基地台設備，避免更多民眾受害。
刑事局多次強調，政府不會主動寄發簡訊、Email通知領錢，也不會要求至ATM、網銀操作或提供帳戶資料、提款卡與密碼。
為避免受騙，民眾務必記住「普發一萬」防詐4不口訣：
1.不點擊可疑連結
2.不填寫個資帳號
3.不匯款任何費用
4.不轉傳陌生訊息
如接獲可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。
刑事局已會同警政署成立「打擊普發現金1萬元詐欺」專案小組，主動蒐報詐騙簡訊、偽冒網站與社群帳號，一旦接獲檢舉或報案，將第一時間通報停權、斷話、停止解析網站，並追查詐團來源。
局長周幼偉表示，隨普發現金政策上路，警方將加強網路巡查與情資溯源，全力阻斷詐團利用政府政策牟利，並呼籲民眾務必以官方網站與財政部資訊為準，共同防堵詐騙。
更多Newtalk新聞報導
凱道化身街舞舞台 賴清德：把民主場域獻給全民運動
羅智強將中國追捕合理化 沈伯洋嗆：這種立委才是國安災難
其他人也在看
聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴
台灣醫療水準名列前茅、設備齊全，難以想像在地球另一端的聖露西亞，診療過程中停電、沒水都是家常便飯，即使是經驗豐富的醫師也需要見招拆招，在有限資源中盡可能完成治療。國泰醫院口腔顎面外科主任李嘉鐸在為期2周的義診行動中，深刻感受到台灣醫療資源的珍貴和便利。中時新聞網 ・ 1 天前
大崙頭尾山造林臺灣肖楠 定期撫育碳吸存量高4倍
台北市大地工程處因應2050淨零目標，重視森林的碳匯功能，在士林與內湖交界的大崙頭尾山，積極推動造林與森林撫育工作，大地處指出，經科學評估，經定期撫育的樹木明顯生長狀況良好，也有助吸收更多二氧化碳，達到植林減碳的目的，希望未來能成為重要的「綠色碳倉」。自由時報 ・ 1 天前
自行車》2025徐行縱谷板塊騎遇 結合地質教育、原民文化吸引騎士
由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下簡稱縱管處)所主辦的「2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」今(16)日清晨正式鳴笛起跑，吸引了近200名來自各地的單車騎士踴躍參與。TSNA ・ 18 小時前
新竹違停取締增2.5倍！機車騎士撞飛畫面曝 警親拍影片勸導
違規停車導致車禍發生的案件，在新竹縣頻頻發生。警方從今年九月啟動「路暢專案」，透過大數據分析違規熱點，短短一個多月就取締了3萬多件違規停車，集中警力搭配科技執法，成功減少事故率二到三成。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範
（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯定，目前工程進度正常，預計116年完工招租。中央社 ・ 20 小時前
堰塞湖洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2千噸
（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災受災嚴重地區拚復原，花蓮縣府以鳳林鎮及萬榮鄉明利村為重點，進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，明利村清運量高達2000公噸。中央社 ・ 20 小時前
涉嫌刑事案件 中國官方對釋永信批准逮捕
（中央社台北16日電）根據中國官媒報導，河南少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪案，日前官方決定對釋永信做出批准逮捕的決定。中央社 ・ 20 小時前
鄰「持鐵捲門鉤子」作勢攻擊 女店員秒戴安全帽自保
屏東縣 / 綜合報導 屏東市一間鴨肉店，在昨(15)日晚上7點多，和隔壁鄰居發生衝突，鄰居男子手拿疑似假的武士刀，和鐵捲門鉤子，作勢對女店員動粗，雙方爆發口角，男子媽媽也拉不住他，沒想到下一秒男子還出手打店員頭部，還好女店員在被打之前，先戴好安全帽保護，雙方在馬路上拉扯，警方獲報到場，根據了解，雙方是因為停車問題，還有之前的油煙味困擾，才會引起糾紛。晚上7點多，屏東市一間鴨肉店門口，發生糾紛，只見一名，疑似手持假的武士刀，和鐵捲門鉤子，指向店員，店員拿手機錄影，一旁男子母親看到，要過來要制止，沒想到男子還是怒氣沖沖，媽媽完全拉不住他，下一秒，他竟朝店員頭部打，還好店員，在被打之前，已經趕快戴起安全帽，保護頭部，雙方糾紛還沒結束，又在街上拉扯，爆發肢體衝突。被打當事人許小姐說：「我們這邊做生意，加上對面有補習班，他們接送小孩，所以有時候車子會停在他們前面，其實都是臨停而已，我們就在隔空對喊，他兒子回來，可能看到，以為他媽媽在跟我們吵架，就直接衝進去拿那兩支東西出來了，我跟我妹被打，我們去醫院驗傷。」附近其他鄰居說：「爸爸有把兒子拉進去，結果兒子又衝出來。」附近其他鄰居說：「他們會講說油煙味啊，有反應過。」衝突發生在，屏東市建豐路上的一間鴨肉店，15日晚上7點多，隔壁鄰居男子，和店家發生衝突，據了解是因為鄰居不滿，車輛停到自家門口，所以發生糾紛，附近鄰居說，之前他們就曾因為油煙問題，吵過幾次。屏東分局民和所副所長徐正山說：「事端起因為顧客停車問題引發爭執，警方到場時，涉案男子已返家，其母親在場說明，警方已通知當事人到所製作筆錄，已釐清事發經過，全案將依社會秩序維護法辦理。」不滿車輛停車問題，加上一直以來的油煙困擾，這回竟然拿武器動粗，但大動肝火問題恐怕也沒辦法解決，還是得好好討論溝通，才是上策。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
詐騙無孔不入！余政憲親曝當縣長也被詐 直說「有夠漏氣」
行政院會13日通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，出手加重詐欺刑責，前內政部長、神腦國際董事長余政憲全國走透透宣導防詐，今（16）日透露被詐騙得逞親身案例，他說，雖然「有夠漏氣」，但一定要讓大家知道詐團「道高一尺、魔高一丈」，全民遏止反詐。神腦科技文教基金會「AI樂鄰學苑」長年深入社區推行健康講座，余自由時報 ・ 20 小時前
《娛樂世界》愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊
【時報-台北電】「最美孕婦」愛雅懷孕6個月，日前陪老公萬先生飛往韓國參加運動賽事，順便充電旅行。她說，現在體重達到最巔峰狀態，相較孕前多了10公斤，腹中兒子在產檢時更被醫生稱讚：「寶寶頭好壯壯」。 愛雅說，醫生透露嬰兒雙腿非常長，整體發展都是前段班，她也為兒子取了乳名「跳跳」，希望孩子活潑開朗、很有活力。 愛雅在韓國替參加運動賽事的老公加油打氣，擔任最佳啦啦隊，「閨蜜、老公要去參加國際運動比賽，我只能參加，不然前兩年忙碌工作、加上家裡年邁的狗狗，都讓我放不下心，這次動力比較大，才讓我放下一切飛出去」，她更是在老公完賽時，大方獻吻。 愛雅體力驚人，在韓國第一天在東大門逛街到凌晨3點，隔天10點接著繼續逛，「整整5天我都沒有累過，只睡5個小時就睡飽了」。她的血拚戰鬥力十足，但竟然沒有購入任何關於寶寶的物品，她笑說為了好好放鬆、陪伴老公，就沒有特別安排跟小孩有關的行程。 愛雅透露，老公年輕時非常熱愛運動，但這些年忙於工作沒有時間運動，她鼓勵老公儲備體力、重拾運動熱情，這樣以後才能好好陪兒子玩。（新聞來源：中國時報─記者報導池宗玲）時報資訊 ・ 20 小時前
台商4年前遭綁票勒贖！前泰國特警豪華飯店遭逮喊冤 40萬交保：政黨抹黑
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導泰國在2021年發生一起「台商綁架勒贖案」案件，不料案發4年後竟有關鍵突破。泰警據證人和受害者證詞調查，於本月13日下午，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
屏東鴨肉店與影印店停車糾紛爆衝突
屏東市建豐路一家鴨肉店與影印店相鄰，但鴨肉店的顧客經常將車停在影印店門前，影響出入，影印店多次向鴨肉店反映，但未獲解決，15日晚上約7點15分，影印店的男員工憤而拿起武士刀造型的木刀到鴨肉店理論，並且攻擊鴨肉店員工，警方獲報依違反社會秩序維護法送辦。自由時報 ・ 20 小時前
設備經費不夠數學程式+AI來湊 基警抓詐設計定位輔助程式逮車手
詐騙案件頻傳，許多詐騙車手藏匿在城市各個角落，為了有效鎖定其出沒範圍，刑事局、調查局等重要機關，均配備M化車等設備，可有效定位目標犯嫌位置。但M化車造價數千萬，非每個縣市偵查機關均有能力負擔。基隆警方則利用自行研發出數學計算程式加上AI輔助，鎖定犯嫌出沒地點，近期就已該方式，成功逮捕躲藏的車手。自由時報 ・ 20 小時前
誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）北市鄭姓民眾誤信在社群IG中獎，除匯出6萬多元給詐團，還提供4個帳戶給詐團使用，遭起訴涉犯洗錢防制法；所幸南投地院法官調查認鄭姓民眾受騙而交出帳戶，判決無罪。可上訴。中央社 ・ 20 小時前
陸籲民眾暫緩赴日 三大航空免費退改簽
大陸外交部和大陸駐日本使領館十四日發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸...聯合新聞網 ・ 1 天前
梁靜茹首次挑戰戶外體育場開唱 上海5萬歌迷見證蛻變
演唱會共近3小時、唱足35首歌，巧妙以「四大組曲」串連，其中〈勇氣〉更在不同段落畫龍點睛般出現，玩味著「茹果我不唱情歌」的核心提問。在「搖滾組曲」中，梁靜茹一襲全黑帥氣造型，將經典情歌搖滾化，溫柔蛻變為韌性。唱至〈燕尾蝶〉時，她被升降舞台托至高處，以堅毅聲線...CTWANT ・ 20 小時前
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」EBC東森新聞 ・ 20 小時前
影/嘉義自撞車頭全毀3傷 後座19歲正妹頭破滿臉血
嘉義市今（16日）清晨發生驚悚一幕，有一輛車不明原因高速自撞路邊停放車輛，導致車頭幾乎全毀，車內含駕駛共3人通通被送醫，其中後座一位19歲女乘客當場頭破血流。中天新聞網 ・ 20 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前