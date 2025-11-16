「普發一萬」變詐騙溫床 ! 婦人遭假警檢連環騙 刑事局籲民眾牢記「4不口訣」

行政院「普發一萬現金」登記上路後，詐騙集團急速跟進各種話術與陷阱。刑事警察局近日警示，已有民眾遭以「身分遭盜用登記普發現金」為名的詐騙騙走逾300萬元，提醒社會大眾務必提高警覺，切勿落入假冒政府機關、金融單位或檢警的圈套。 圖 : （台幣示意圖）/ 資料照片

[Newtalk新聞] 行政院「普發一萬現金」登記上路後，詐騙集團急速跟進各種話術與陷阱。刑事警察局近日警示，已有民眾遭以「身分遭盜用登記普發現金」為名的詐騙騙走逾300萬元，提醒社會大眾務必提高警覺，切勿落入假冒政府機關、金融單位或檢警的圈套。

刑事局指出，一名林姓婦人接獲自稱郵局人員的電話，稱她的身分證遭冒用申請普發現金，並將電話轉接至「165反詐騙專線」。隨後，一名假冒警察的男子要求她加入LINE，以「帳戶涉洗錢」為由，多次以詐術操控她，並傳送偽造的傳票與搜索票恐嚇。

詐團接著要求林婦將家中現金與金飾裝袋，聲稱要代為「申報資金」以免遭扣押，甚至冒充檢察官要求加入更多假LINE帳號。林婦在層層欺騙下深信不疑，最終將逾300萬元現金面交給歹徒，直到事後才驚覺受騙。

刑事局指出，自普發現金登記啟動後，詐團已出現三類常見手法：

1.假檢警詐騙：假冒郵局通知有人冒領，再轉接至假警察、假檢察官，以涉案、洗錢等理由要求加入LINE並交付財物。

2.騙取金融帳戶：假借協助登記或代領，要求寄送提款卡與密碼，或借用帳戶金流。

3.釣魚簡訊／惡意連結：假冒政府機構發送「普發一萬元」「立即登記」等訊息，引誘點擊偽造網站竊取個資。

近來更出現假冒「中央存款保險公司」寄送釣魚簡訊的案件，刑事局已緊急通報停止網站解析，並查獲假基地台設備，避免更多民眾受害。

刑事局多次強調，政府不會主動寄發簡訊、Email通知領錢，也不會要求至ATM、網銀操作或提供帳戶資料、提款卡與密碼。

為避免受騙，民眾務必記住「普發一萬」防詐4不口訣：

1.不點擊可疑連結

2.不填寫個資帳號

3.不匯款任何費用

4.不轉傳陌生訊息

如接獲可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

刑事局已會同警政署成立「打擊普發現金1萬元詐欺」專案小組，主動蒐報詐騙簡訊、偽冒網站與社群帳號，一旦接獲檢舉或報案，將第一時間通報停權、斷話、停止解析網站，並追查詐團來源。

局長周幼偉表示，隨普發現金政策上路，警方將加強網路巡查與情資溯源，全力阻斷詐團利用政府政策牟利，並呼籲民眾務必以官方網站與財政部資訊為準，共同防堵詐騙。

