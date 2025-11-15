普發一萬「近4成民眾歸功在野黨」 林濁水：民進黨果然賠了夫人又折兵
全民普發一萬現金自11日起陸續到帳，藍白兩黨譴責民進黨「收割政績」，針對普發現金功勞歸屬，《台灣民意基金會》最新民調顯示，37.5%民眾歸功於在野黨，22.7%認為執政黨居首功，8.7%認為兩者都有，另外則有21.1%沒意見，10%拒答；對此，前立委林濁水透過臉書發文感嘆，民進黨這次是「賠了夫人又折兵」。
林濁水透過臉書發文直言，「果然賠了夫人又折兵，不幸」。林濁水也喊話，要民進黨在未來的因應上，一定要把價值和長期戰略的考量，放在短期的、技術的考量的前面。
《台灣民意基金會》民調指出，「普發一萬元現金功勞歸屬」相關調查發現，22.7%的民眾力挺執政黨，37.5%認為應該歸功在野黨，兩者都有的佔8.7%，另外有21.1%沒意見，10%不知道、拒答。
相關民調從經交叉分析可以發現，除20至34歲民眾外，多數人都歸功於在野黨，另外從「教育背景」、「傳統地緣政治」等角度，也都呈現多數歸功給在野黨的趨勢。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，雖然是迫於形勢推動而完成普發現金，但政府發錢卻被歸功給在野黨的情況，從憲政民主（Constitutional democracy）的角度看，類此狀態絕非正常。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
