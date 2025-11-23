普發一萬「郵局領現」明上路！首週分流方式一次看
即時中心／潘柏廷報導
今年（2025）全民矚目的普發現金1萬元，共有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式；其中，郵局領現將在明（24）日正式登場，但必須注意首週（至11月29日）分流措施，除65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理外，其他身分證尾數單號民眾於週一、週三、週五領取，至於尾數雙號的民眾則在週二、四、六辦理。
根據普發現金官網，郵局領現時間將從今年11月24日起至明年（2026）4月30日止；2026年4月1日至4月30日出生的新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，可於明年5月22日前至郵局領取。
本人親自領取部分，請務必攜帶發放對象的健保卡；委託代領方面，親友必須持具照片之身分證明文件（包含健保卡或國民身分證或中華民國居留證）正本。
郵局現領首週分流規則。（圖／擷取自普發現金1萬官網）
另外，需要注意的是首週分流（11月24日至114年11月29日）作業，需依「臨櫃領取人」的身分證統一編號或居留證統一證號尾數辦理單、雙號分流；其中，尾號單數為週一、三、五領取，而尾數單號者則於週二、四、六辦理，至於65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。
