普發一萬「郵局領現」明開跑！首周身分證尾數分流 重點一次掌握
今年普發現金一萬元共有5種領取管道，分別是登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，其中「郵局領現」將於明（24日）起開放可於郵局櫃檯領現，不過，要注意的是首周將實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。
中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證)。
另外，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，24日至29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。
為了配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。
