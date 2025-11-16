普發一萬 飯店加碼放大搶客

（中央社記者余曉涵台北16日電）因應政府普發現金一萬元，不少飯店業者在餐飲及住房推出加碼放大優惠，要讓民眾的新台幣1萬元更加有感，可望帶動餐飲營收成長。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及11月24日開放。

多家飯店業者針對餐飲、住宿等推出放大加碼優惠。

台北君悅酒店指出，即日起至明年1月底每週一至週三，全館餐廳皆可以1000元抵用1300元，至多以6000元折抵7800元餐飲消費金額，旗下的凱菲屋攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局推限定料理。

台北萬豪酒店推「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，雙人入住經典客房即享免費升等豪華客房。

福容大飯店指出，桃園機場捷運A8店旗下的田園西餐廳在週末加碼送香焗龍蝦料理，週二至週五用餐也加贈「舒華觀光景點小卡」。

台北凱達大飯店推出限量住房專案，1萬元即可於週一至週四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二。

台北花園大酒店推出「放大現金鈔能力」餐飲優惠活動，持現金2000元加碼可折抵2500元用餐消費，可望帶動1成營收成長。

台北美福大飯店祭出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、義式GMT及日本料理「晴山」4大主題餐廳，消費滿額送「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券。

台北喜來登大飯店加碼推出「萬元聚餐優惠」，於十二廚自助餐廳或SUKHOTHAI泰式餐廳用餐最高可省近6000元。（編輯：管中維）1141116