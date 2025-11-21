即時中心／顏一軒報導

針對國民黨高雄市議員李雅靜關切，高市府是否將對全民普發一萬元推出加碼措施，高雄市長陳其邁今（21）日於議會答詢及聯訪中表示，市府已配合政策規劃多項刺激消費方案，並將於農曆年前陸續推出相關活動，包括整合演唱會、聖誕生活節及冬日遊樂園等大型節慶活動，搭配多元優惠方案，帶動城市觀光與消費動能。





陳其邁指出，聖誕節向來是交換禮物與購物旺季，除中央公園系列活動外，市府也將配合推出購物優惠，並會逐步對外公布細節。此外，配合近期接續登場的多場大型演唱會，包括 TWICE與伍佰等於高雄場館的舉行的演唱會，市府也將搭配發放商圈夜市消費券，擴大節慶效應。

另，白沙屯媽祖將於12月初至高雄岡山壽天宮遶境，市府也因應活動推出「媽祖平安券」，期望帶動岡山、橋頭等周邊地區商機。陳其邁說，市府把握普發一萬元的契機，推出系列振興措施，希望吸引更多民眾來高雄旅遊與消費，讓庶民經濟更加活絡。

在捷運建設部分，議員關注大寮林園線規劃進度。陳其邁回應，捷運路網每十年需通盤檢討一次，目前正進行檢討作業，大寮林園線亦在檢討範圍內。大寮往北銜接大樹，未來也可與捷運紫線串聯。他強調，捷運建設需遵循規劃、可行性評估及核定興建等程序，屬長期路網規劃的一環。

談及日前立法院三讀通過財政收支劃分法第二次修正案，陳其邁認為，若統籌分配款增加但一般性補助不變，可能造成新興計畫型補助（如捷運建設）遭到排擠。他再次呼籲立法院應通盤考量各縣市區域均衡發展，避免南部重大建設受到壓縮，確保路網推動不受影響。

關於「哈囉市場」的環境改善議題，陳其邁則指出，市場周邊牽涉許多庶民經濟活動，在維持交通順暢的同時，也要兼顧攤商生計。如有違規部分，請警方加強勸導，以不妨礙交通為原則。市場內部改建方面，市府將優先處理通風、安全及採光等項目，其餘工程將持續與攤商及相關團體協商，並盼議員協助凝聚共識。





原文出處：快新聞／普發一萬！高雄再祭刺激消費方案 陳其邁：讓庶民經濟更活絡

