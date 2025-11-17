即時中心／綜合報導

全台普發1萬已正式上路，今（17）日零時起民眾可前往貼有「普發1萬」標示的ATM機台領取現金，只要攜帶金融卡、身分證或居留證號與健保卡號即可操作領取。不過金管會也提醒，有4種狀況可能會導致領取失敗。

本次普發1萬採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式，其中ATM領現自今起開放，郵局領現開放日則要等到24日（下週一）。

財政部說明，ATM領現開放至明年4月30日止，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，即可領取新台幣1萬元現金。

廣告 廣告

指定金融機構包括：台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司等16家；全台提供領現的ATM共2.8萬餘台，覆蓋率超過8成。

財政部指出，民眾若選擇以ATM領現，僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號以及健保卡號，依照ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；若父母或監護人要為未滿13歲孩童代領，代領人要持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號、未滿13歲孩童的健保卡號。



不過金管會也提醒，可能有4種情況導致領取失敗，第一是使用非指定的16家金融機構ATM；第二是金融卡與身分證字號對應號碼不同；第三是已結清、警示或管控的帳戶；第四則是ATM出現故障、離線或是維修中等狀況。

財政部也說明，若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

原文出處：快新聞／普發一萬「ATM領現」今開放 若遇4狀況恐卡關領嘸錢

更多民視新聞報導

酒後失態！夜店男與人衝突反遭摔毆打 信義警出動帶回法辦

天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味

沉默是金！女生絕口不提6件事 福氣自然找上門

