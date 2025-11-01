普發一萬11/5開放登記！領取方式時間一次看 網路投票「不領」數字驚人
生活中心／林昀萱報導
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬即將上路，將採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。登記入帳將在11月5日起連續5天預登記，並在11月10日全面開放登記。網路上也針對領取方式做調查，在一份逾5萬人的網路調查中，有38.9%選擇登記入帳，其中僅有0.5%不會領取。
入口網站「Yahoo奇摩」針對「普發一萬你會選擇用哪一種方式領取？」發起網路調查，統計時間自10月27日到10月31日，逾5萬1千8百人參與投票結果出爐，有38.9%選擇「登記入帳」，21.3%「ATM領現」，18.2%「直接入帳」，9.2%「郵局領現」，2.4%「偏鄉造冊發放」，9.5%「不知道/沒意見」，另外僅0.5%表示「不會領取」。
此外，調查進一步詢問「普發一萬你打算如何運用？」有32.5%選擇「日用」，19.4%將用在「儲蓄」，14.3%運用在「投資」，11.4%選擇「繳費（水電費、房貸）」，8.0%用在「旅遊」，0.7%「捐款」，3.9%選擇「其他」，另有9.5%「不知道/沒意見」，0.3%「不會領取」。
財政部表示，普發現金應於特別預算公布後 1 個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。本次普發現金發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等；領取方式比照112年普發現金6,000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。
本次普發現金適用直接入帳方式之對象，比照2023年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。
◆11月5日：登記入帳開放
民眾可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）填寫身分資料、1萬元要匯入哪個個人帳號等。
11月5日開放登記身分證尾數0、1的民眾登記；11月6日開放尾數 2、3；11月7日開放尾數 4、5；11月8日開放尾數 6、7；11月9日開放尾數 8、9；11月10日後全面開放登記。
◆11月12日：直接入帳匯入
包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、 身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，1萬元11月12日直接匯撥至其個人帳戶。
◆11月17日：ATM領現開放
需準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號。將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。
可ATM領現的金融機構機台如下：台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦、中華郵政。
◆11月24日：郵局領現開放
全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。
