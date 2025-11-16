普發一萬17日開放ATM領現 超商出手助攻！憑小白單咖啡6折
記者李鴻典／台北報導
普發一萬元自11月17日起正式開放ATM領現，便利商店成為許多消費者取得現金與補充生活物資的主要場域。OKmart統計，過往民生利多政策（如補助、普發、生活補貼等）均能使門市人流明顯上升，平均增幅約在一成以上；本次補助釋出後，全台門市出現相同趨勢，帶動生活補給、飲品與鮮食等品類成長。
全台OKmart門市使用台灣Pay消費馬上10% 回饋（即日起至12月30日），亦使行動支付使用量同步成長。消費$99元即可登錄參加週週抽2萬元旅遊抵用券（至12月10日），預期可提升消費客單與人次。
OKmart說，本次普發開始後，根據門市業績表現顯示，每日必備的組合活動最受青睞，其中，極柔感衛生紙與廚房紙巾成為補助後最先被箱購的品項，衛生紙單串99元、廚房紙巾49元優惠（另有箱購超划價），使紙巾類商品在補助後買氣提升。
飲品類別同樣受惠，每日必喝的現煮咖啡、飲品是業績熱區。到OK領普發 「憑ATM小白單享OKCAFE指定飲品享6折」；另，現煮熱飲OKCAFE 黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶兩杯 $99 元帶動買氣，早晚通勤與加班時段銷售特別明顯。太古可樂獨家活動，「指定品項任選 6 件送旅行包組」活動，成功吸引加購，形成小額多次消費動能。
統一企業集團「愛．Sharing」11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。
每年12月都是最令人期待、卻也最需要能量的月份，從工作結案、新年計劃到一場接一場的聖誕派對與聚會，能量飲絕對是必備品！Red Bull今年推出「聖誕倒數日曆」，將10罐經典的原味、4罐無糖，搭配同樣大人氣的4罐巨峰葡萄風味、3罐無糖野莓及3罐今年全新推出的白桃風味，共24罐飲品收進別具玩味的繽紛禮盒中，其獨特的童趣插畫風格，光是擺在桌上就充滿節慶氛圍。
想像每天打開一格，抽出的可能是經典原味，也可能是清爽的白桃風味，透過「每一天都是一罐驚喜Red Bull」的倒數開箱，精神滿載的迎接美好假期，Red Bull聖誕倒數日曆售價NTD$1,499，自11月18日起於momo購物網獨家開賣。
天氣轉涼，深夜最療癒的事，莫過於宵夜來碗熱騰騰的泡麵！即日起至12月9日，美廉社推出「巷口深夜食堂」，麵類全系列商品滿$139即送茶葉蛋2顆；11月15日，美廉社新品「心樸平飼紅殼動福蛋」幸福上市，非籠飼飼養、通過友善雞蛋、動物福利標章驗證，上市促銷價125元。
台灣乾拌麵品牌阿舍食品連傳佳音，旗下明星商品「流星紅燒牛肉風味」與「台南擔仔風味」繼獲《紐約時報》旗下Wirecutter評選為「16款亞洲最佳泡麵」後，本月再度登上「33個最佳聖誕老人禮物」推薦榜單，同時入選《BuzzFeed》「34個值得收藏的亞裔食品與飲品品牌」名單，成為同時獲得美國兩大主流媒體高度肯定的拌麵品牌。阿舍食品為此推出「流星麵感謝季」活動，即日起至12月31日，全系列商品於官方網站享有限時9折優惠，任選四組商品再加贈暢銷產品「究濃紅燒牛肉麵」乙盒。
繼兩波盲包卡成功創造話題與搶購風潮後，iPASS一卡通與日本知名 VTuber 品牌 hololive production 的跨界合作持續引爆熱潮！一卡通將於11月26日在 7-ELEVEN 獨家發售第三彈聯名商品「hololive 6th fes. Color Rise Harmony 透卡盲包 III」，再次滿足廣大粉絲的收藏慾望。
第三彈盲包共收錄 20位 hololive 藝人及一款限量隱藏款，包括： Tokino Sora、Robocosan、Aki Rosenthal、Shirakami Fubuki、Nakiri Ayame、Yuzuki Choco、Oozora Subaru、Ookami Mio、Sakura Miko、Nekomata Okayu、Inugami Korone、Yukihana Lamy、Shishiro Botan、Airani Iofifteen、Anya Melfissa、Vestia Zeta、Ninomae Ina’nis、Gawr Gura、Ouro Kronii、Nanashi Mumei，陣容堅強，橫跨多個期別與分部。最引人矚目的是，本次盲包中設計數量極為稀有的隱藏款，僅有限量1,500 張，勢必將成為粉絲間競相追逐的珍品。
經典不敗、跨世代流行的Converse，一直是潮流愛好者心中的指標性品牌，悠遊卡公司與Converse攜手合作，以品牌極具代表性的Chuck Taylor All Star經典紅帆布鞋為靈感，推出全新限定的「Converse經典帆布鞋造型悠遊卡」。「Converse經典帆布鞋造型悠遊卡」每張售價420元，自11月18日上午11:00起，民眾可於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、momo購物網、博客來旗艦館、誠品線上旗艦館、蝦皮旗艦館、PChome24h 購物等通路搶購，現貨及預購限量共10,000張。
隨著國際旅遊市場成長，旅客消費動能持續提升，台灣免稅市場表現亮眼，儼然已成為國際品牌布局的重要戰略舞台，噶瑪蘭威士忌洞察此趨勢，在2024年便已於免稅通路擴大設櫃，噶瑪蘭與昇恆昌秉持共同推廣台灣威士忌工藝的理念，推出首發力作「噶瑪蘭 台灣之韻系列《海洋》單一麥芽威士忌」，以太平洋為靈感，致敬台灣作為海洋島國的文化底蘊之美。酒精濃度 43%，容量 700ml，建議售價 NT$3,850，即日起於全台昇恆昌機場免稅店與內湖旗艦店限定販售，讓國內外旅客品味台灣威士忌的獨特風韻。
台灣麒麟(KIRIN)日前於台北寒舍艾美酒店舉辦「日本匠心工藝・富士山的恩賜」富士日本威士忌新品發表會，正式發表三款經典之作——「富士 單一麥芽日本威士忌」、「富士 單一穀物日本威士忌」與「富士 單一調和日本威士忌」，三款酒皆誕生自富士山腳下的富士御殿場蒸溜所，以伏流水與冷涼山氣孕育純淨口感與馥郁芳香。
「富士」系列的包裝設計同樣延續匠心精神——酒瓶底部以立體浮雕再現富士山輪廓，瓶身和風標籤上印有「富士」漢字與雪景富士山，展現自然神秘與日本製作的極致之美，每一處細節都體現日本職人對完美的執著，讓視覺與味覺共構「富士山的恩賜」之美學。發表會以富士山為靈感，融合「乾淨＆酯香」的釀造理念打造沉靜而醇厚的體驗空間，象徵自然與工藝的共生，並特別邀富士御殿場蒸溜所調酒師竹重元氣先生來台出席，揭示「富士」系列背後的風土奧義與匠心精神。
黑松公司攜手金門酒廠推出「創世者」系列突破新作──「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首創將西班牙赫雷斯產區、有桶皇之稱的「初次雪莉桶」用於高粱熟成。此次更加碼推出全台限量僅396瓶的SUPER JUNIOR利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒 單一原桶強度」，絕對是烈酒藏家與SUPER JUNIOR粉絲必收珍品。
「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」11月19日起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，並於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，建議售價4,980元。限量利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒 單一原桶強度」11月19日於全台各地區酒類專賣店開賣，建議售價5,880元（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。
