中央社

普發一萬24日開放郵局領現 未湧現人潮 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

普發現金一萬元24日開放郵局臨櫃領現，台北一處郵局並未明顯湧入領現人潮。

中央社記者王飛華攝 114年11月24日

普發一萬24日開放郵局領現 未湧現人潮 普發現金一萬元24日開放郵局臨櫃領現，台北一處郵 局並未明顯湧入領現人潮。 中央社記者王飛華攝 114年11月24日
普發一萬24日開放郵局領現 未湧現人潮 普發現金一萬元24日開放郵局臨櫃領現，台北一處郵 局並未明顯湧入領現人潮。 中央社記者王飛華攝 114年11月24日

其他人也在看

小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田

小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田

宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田

東森新聞影音 ・ 1 天前
全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險

全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。

中時新聞網 ・ 7 小時前
福島食品輸台全面解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件均無不合格 盼民眾安心

福島食品輸台全面解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件均無不合格 盼民眾安心

日本福島5縣食品昨天（21日）起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

為了防止藥品短缺，強化藥品供應韌性是各國政府當務之急。台大藥學專業學院教授沈麗娟分享他國經驗，歐洲以多層次的評估，篩選出「關鍵藥品」，由國家介入保障供應。衛福部長石崇良坦言，我國「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」各有不同定義，下一步要釐清哪些藥品需要藥價保護。

中時新聞網 ・ 7 小時前
港台影星齊聚！　現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場

港台影星齊聚！　現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場

昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。

中天新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38%　今開盤即吞第4根跌停

利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38%　今開盤即吞第4根跌停

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」　律師：當民眾是猴子？

黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」　律師：當民眾是猴子？

即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？

民視 ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。

太報 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」　不讓癌細胞長大

慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」　不讓癌細胞長大

若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。

三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了

郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了

女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲

老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲

一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不

健康2.0 ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮

女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願

國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度　「先濕冷、後乾冷」變天時間曝

將迎斷崖式降溫！低溫探15度　「先濕冷、後乾冷」變天時間曝

今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前

《台北股市》注意股：24日懶人包 旺宏、南亞科、南茂、金居等22檔

【時報-台北電】台股24日盤前懶人包，注意股一次看！證交所、櫃買中心最新公告顯示，上市櫃及興櫃計有22檔個股被記警告，其中上市有宇瞻(8271)、南茂(8150)等7檔；上櫃有金居(8358)、商丞(8277)等13檔；興櫃有安圖斯(7875)、聯剛科技(7870)等2檔。 22檔個股中，統計近十日被證交所或櫃買中心吹哨次數不低於三次計有8檔，為南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)、金居(8358)、旺宏(2337)、凱美(2375)、品安(8088)、南茂(8150)，當中又以南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)都被記點6次最多。 至於被記警告的個股名單，上市7檔注意股，包括宇瞻(8271)、南茂(8150)、旭隼(6409)、定穎投控(3715)、南亞科(2408)、凱美(2375)、旺宏(2337)。 上櫃13檔注意股，包括金居(8358)、商丞(8277)、品安(8088)、德勝(8048)、蜜望實(8043)、金山電(8042)、華電網(6163)、佳總(5355)、宜鼎(5289)、達航科技(4577)、連展投控(3710)、

時報資訊 ・ 3 小時前
美烏達成「更新版和平框架」　澤倫斯基：感謝美國與川普

美烏達成「更新版和平框架」　澤倫斯基：感謝美國與川普

美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。

中天新聞網 ・ 1 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算　新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算　新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...

CTWANT ・ 5 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。

民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動

賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動

韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。

中天新聞網 ・ 21 小時前