普發一萬24日開放郵局領現 未湧現人潮 (圖)

【時報-台北電】台股24日盤前懶人包，注意股一次看！證交所、櫃買中心最新公告顯示，上市櫃及興櫃計有22檔個股被記警告，其中上市有宇瞻(8271)、南茂(8150)等7檔；上櫃有金居(8358)、商丞(8277)等13檔；興櫃有安圖斯(7875)、聯剛科技(7870)等2檔。 22檔個股中，統計近十日被證交所或櫃買中心吹哨次數不低於三次計有8檔，為南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)、金居(8358)、旺宏(2337)、凱美(2375)、品安(8088)、南茂(8150)，當中又以南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)都被記點6次最多。 至於被記警告的個股名單，上市7檔注意股，包括宇瞻(8271)、南茂(8150)、旭隼(6409)、定穎投控(3715)、南亞科(2408)、凱美(2375)、旺宏(2337)。 上櫃13檔注意股，包括金居(8358)、商丞(8277)、品安(8088)、德勝(8048)、蜜望實(8043)、金山電(8042)、華電網(6163)、佳總(5355)、宜鼎(5289)、達航科技(4577)、連展投控(3710)、

