普發一萬ATM怎領？LINE「一鍵快速查」ATM地圖 全台據點一次看

生活中心／施郁韻報導

普發現金新台幣1萬元「ATM領現」開放時間為11月17日。（圖／資料照）

普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，其中「ATM領現」開放時間為11月17日，據銀行局公開資料，共16家指定金融機構開放ATM提領萬元現金，哪些ATM才有支援普發現金領現呢？LINE推出一鍵查找全台指定ATM據點，相當便利。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

廣告 廣告

11月17日起至任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金。（圖／財政部提供）

普發一萬ATM領現時間為11月17日，據銀行局公開資料，有16家指定金融機構開放ATM提領一萬現金，包括台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀行、元大銀、永豐銀、中華郵政等。

LINE表示，只要點擊查詢連結或掃描QR Code即可開啟地圖，就能查看鄰近可領現的ATM位置，還可將連結轉發家人好友，協助長輩找到領錢地點。

財政部表示，ATM領取方式相當簡易，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

警方提醒，詐騙集團常趁機混入假訊息，冒充政府機構、發送釣魚簡訊或假連結，官方唯一網站結尾為「.gov.tw」，政府不會要求提供提款卡、帳密或身分證件照片。若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線查證。

手機、電腦一鍵快速找到ATM領現網址：https://reurl.cc/k87D9d

更多三立新聞網報導

義大利老闆怒「16台人吃5披薩」！部落客也同團驚呆曝真相：他同意少點

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

普發1萬家長錯愕！「幫未滿7歲童登記失敗」 打1988客服驚知一隱藏規則

不是熱水瓶！飯店「必用1物品」比馬桶沖水把手髒 專家示警：恐導致掉髮

