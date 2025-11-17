普發一萬ATM怎麼領？ LINE一鍵找最近機台 16家銀行據點一次看

普發一萬今日凌晨起開放ATM領現，貼有普發現金識別貼紙的ATM皆可使用。

普發一萬元今（17）日凌晨正式開放ATM領現，全台16家指定金融機構、超過2.8萬台貼有「普發現金識別貼紙」的ATM全面啟用。民眾準備金融卡、身分證或居留證號及健保卡號即可領取，不需預約、無須手續費，自今日起一路開放到115年4月30日。LINE 也同步推出「ATM 查找地圖」，協助快速定位附近可領現據點。

民眾可前往八大官股銀行與八家民營銀行的ATM領取，包括台灣銀行、土地銀行、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、中小企銀，以及國泰世華、中信、台新、玉山、元大、永豐、台北富邦與中華郵政。據點遍布金融機構、超商、捷運站、百貨、高鐵與大型賣場，讓領現方式更彈性。

最近的 ATM 在哪？LINE 地圖怎麼用？

為方便民眾查找，LINE推出「全民普發現金ATM查找地圖」，整合數發部公開資料。只要開啟網址並同意定位，就能立即看到離自己最近的領取據點，再也不用逐一搜尋銀行名稱或門市位置。

廣告 廣告

另方面，金管會提醒，有4種情況會導致領取失敗，包括使用非指定ATM、金融卡與身分資料不符、結清或警示帳戶，以及ATM故障或離線。若機台未吐鈔，可立即撥打ATM旁的客服電話尋求協助。

怎麼領？代領未滿13歲也可以嗎？

領取流程共4步：插卡→選「全民＋1 政府相挺」→輸入密碼→填入身分資訊即可取得1萬元。本人領取需提供金融卡、身分證或居留證號與健保卡號；若家長要代領未滿13歲孩童，只需輸入代領人身分證號與孩童的健保卡號即可。

依年齡規定，未滿7歲孩童需由父母或監護人代領；7至未滿13歲可由家長代領或本人插卡領；13歲以上則須由本人領取。財政部強調，全程不收手續費，也可跨行領取。

ATM領現開放長達半年，領取時間到115年4月30日止，民眾可挑離峰時段前往，減少排隊時間。

更多鏡週刊報導

台北加碼普發現金確定落空 蔣萬安點頭認了：任內不會發

有錢領不出來！普發1萬入帳「變警示戶」遭凍結 銀行曝解決辦法

普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了