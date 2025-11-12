普發一萬ATM這天起開放領現！注意事項一次看 少準備3東西領不到
生活中心／游舒婷報導
如果有在規定的時間進行登記，政府普發現金的一萬元已經陸續匯入民眾當時登記的帳號中，如果忘記登記、想要直接領取現金的民眾，《三立新聞網》也整理相關問題給你一次看，不要忘記可以領取現金的時間。
ATM領現金什麼時候開放？
自114年11月17日起至115年4月30日止開放領取。
哪些ATM可以領現金？
民眾可至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺領取，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司設置之ATM機臺，如果可以領現金，機臺會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。
ATM領現金要準備什麼資料／東西？
1.本人領取：請備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，依照畫面顯示之指示操作。
2.他人代領：目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身之提款卡插卡並輸入密碼及本人之身分證統一編號後，依照畫面顯示之指示操作輸入未滿13歲孩童之健保卡號。
誰不能用ATM方式領取？
13歲以上未領有提款卡之民眾不能使用ATM，請選擇其他適合自己的方式領取。
如果ATM領現失敗怎麼辦？
如果發生任何疑慮，可以打1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款，而領款失敗可能情形如下：
1.該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。
2.該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。
3.該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。
更多三立新聞網報導
有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉
普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光
工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬
小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光
其他人也在看
普發一萬「登記入帳」常見Q&A：為什麼登記失敗？怎麼修改入帳帳號？如何查詢登記結果？
普發一萬登記現已開放，在操作登記的過程中，讀者朋友可能會遇到各種問題，比如：為什麼會登記失敗？如何查詢登記結果？怎麼修改入帳帳號？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的10個常見Q&A，馬上幫你排憂解難！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前
ATM領普發1萬總整理 認證機台地點、免登記領現金方式一次看
【緯來新聞網】全國普發1萬12日起陸續入帳的民眾金融帳戶中，財政部說明，民眾可自11月17日起，透過緯來新聞網 ・ 8 小時前
普發一萬入帳啦！郵局ATM大排長龍 民眾笑領現金嗨喊：「真的來了！」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】政府普發一萬元正式入帳，民眾今（12）日一早紛紛前往郵局提款，久違的人潮再現。高雄台灣好報 ・ 8 小時前
普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢
不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...聯合新聞網 ・ 6 小時前
首批普發一萬陸續入帳 他好奇「大家打算怎麼花？」網曝計畫
首批普發一萬陸續入帳，有網友坦言十分猶豫要怎麼使用這筆錢，忍不住好奇其他網友的想法，「實用跟快樂好難選，想問大家普發金打算拿來做什麼？」掀起網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 7 小時前
颱風鳳凰狂雨襲宜蘭！釣蝦場淹至池座水面 網笑稱沈浸式釣蝦
鳳凰颱風來襲，宜蘭遭到暴雨侵襲，許多地方大淹水，有網友拍下宜蘭某釣蝦場，淹到快比釣蝦池的水還高， 網友笑稱「沈浸式釣蝦」、「大眾池」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記現已開放，選擇登記入帳的朋友，11月13日起可以回到https://10000.gov.tw/，查詢登記結果。想要不出門就能在家領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前
三國紅顏與十二星座連線！看看妳的性格像哪位傳奇美女
在《三國演義》的亂世舞台上，英雄爭霸、謀臣縱橫，然而那些令人難忘的紅顏，也以各自的性情與命運，寫下獨特的篇章。若將她們放入現代星座的對照中，十二星座女若生於三國，又會是哪位傾國傾城的美女？從甄宓到小喬，每一位都與星座性格驚人契合。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
普發1萬元真的領到了！財政部曝直接入帳「5情況」恐拿嘸錢
普發1萬入帳了！直接入帳免登記對象及已經完成登記的民眾，都陸續收到款項，並於社群平台分享、討論。為了避免有人因為誤會而錯過領取錢1萬元的時間，財政部今（12）日針對直接入帳免登記對象，特別提醒「5種情況」未納入。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中華郵政首批普發一萬入帳 17日開放ATM領現
（中央社記者黃巧雯台北12日電）首批普發現金新台幣1萬元已陸續入帳，中華郵政表示，今天完成普發現金首批發放，合計逾374萬筆，後續將在11月17日啟動ATM領現服務，並於11月24日開放郵局臨櫃領現。中央社 ・ 8 小時前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
郵局普發現金今首批入帳 17日起ATM領現
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳。根據中華郵政統計，郵局總計發放374萬2947筆，17日起啟動ATM領現服務，24日...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
快查帳戶！普發一萬1046萬人今領錢 明起開放查詢登記結果
普發現金一萬元今（12）日入帳了！預登記期間（11月5日起至11月9日）及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，今日將陸續收到款項，屬直接入帳民眾亦在同一天入帳。明（13）日起將開放「查詢登記結果」服務，方便民眾確認是否成功入帳。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
廣達看好明年AI營收 訂單能見度達2027年
[NOWnews今日新聞]廣達今（12）日舉行2025年第三季法說會，展望明年公司營運表現，管理階層指出，隨著既有客戶新訂單增加及數家新客戶加入，加上主要CSP客戶持續調升AI資本支出，預期2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前
色尪想三人行！傳妻私密照稱「老婆想玩」 挨告下場曝
色尪想三人行！傳妻私密照稱「老婆想玩」 挨告下場曝EBC東森新聞 ・ 33 分鐘前
日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
【公告】世界重大訊息說明記者會之內容
日 期：2025年11月11日公司名稱：世界(5347)主 旨：世界重大訊息說明記者會之內容發言人：黃惠蘭說 明：1.事實發生日:114/11/112.公司名稱:世界先進積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):世界先進積體電路股份有限公司今日經董事會決議通過，因應公司業務成長需求，向台灣積體電路製造股份有限公司購置一批機器設備，用於八吋晶圓之生產製造。本項交易之交易金額介於美金2千萬元至2千3百萬元之間，價格決定參考專業鑑價機構之鑑價結果，實際交易金額以雙方合約為準。中央社財經 ・ 23 小時前
鳳凰颱風暴風圈縮小、減弱！氣象署：估13日解除海、陸警
今年第26號颱風「鳳凰」未來強度有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，氣象署指出，預估明日傍晚至晚間登陸高屏，明日深夜從台東或花蓮出海，估13日解除海、陸警。中時新聞網 ・ 1 天前
超強冷空氣將報到！低溫恐大跌10度 變冷時間曝光
超強冷空氣將報到！低溫恐大跌10度 變冷時間曝光EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前
以人為本、共創更好 國泰金控獲「2025天下人才永續獎」肯定
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 隨著高齡化與少子化趨勢加劇，台灣面臨越來越嚴峻的人才挑戰，《天下雜誌》創立「天下永續人才獎」期獎勵企業提供員工健全的發展環境。而國泰金控以「數據驅動、人才培育、職場共融」三位一體的人才永續策略與實踐，於勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、員工福祉與健康職場、多元平等與共融等六大構面領先同業，今（12）...匯流新聞網 ・ 1 小時前