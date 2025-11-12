普發一萬ATM這天起開放領現！注意事項一次看 少準備3東西領不到

生活中心／游舒婷報導

如果有在規定的時間進行登記，政府普發現金的一萬元已經陸續匯入民眾當時登記的帳號中，如果忘記登記、想要直接領取現金的民眾，《三立新聞網》也整理相關問題給你一次看，不要忘記可以領取現金的時間。

17日開始，可以到ATM領到普發現金的一萬元。（圖／資料照）

ATM領現金什麼時候開放？

自114年11月17日起至115年4月30日止開放領取。

哪些ATM可以領現金？

民眾可至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺領取，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司設置之ATM機臺，如果可以領現金，機臺會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

ATM領現金要準備什麼資料／東西？

1.本人領取：請備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，依照畫面顯示之指示操作。

2.他人代領：目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身之提款卡插卡並輸入密碼及本人之身分證統一編號後，依照畫面顯示之指示操作輸入未滿13歲孩童之健保卡號。

誰不能用ATM方式領取？

13歲以上未領有提款卡之民眾不能使用ATM，請選擇其他適合自己的方式領取。

如果ATM領現失敗怎麼辦？

如果發生任何疑慮，可以打1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款，而領款失敗可能情形如下：

1.該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。

2.該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。

3.該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。

