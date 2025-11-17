普發一萬ATM領款首日，臺西警外籍志工宣導防詐效果佳。（記者劉春生攝）

▲普發一萬ATM領款首日，臺西警外籍志工宣導防詐效果佳。（記者劉春生攝）

全民普發一萬元已開跑，線上登記在十一月五日於財政部官網正式開放，郵局ATM現金領款於十一月十七日起實施，郵局領現金則在十一月二十四日開放民眾領取，為防止詐騙，臺西分局於郵局ATM現金領款首日加強維安，並與現場民眾互動宣導防詐。

十七日上午，臺西派出所所長吳宇謙率領所內同仁與警察志工來到郵局，拿著宣導標語與自製小海報宣導防詐騙。員警們熱情的與鄉親互動，看到有民眾前來立即上前宣導：「領取普發現金一萬元，不需要預繳保證金或手續費，公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM 輸入資料，更不要將任何個人資訊、證件、金融帳戶、提款卡、印章、現金提供給對方，也不要依照對方的指示行動。」員警耐心地為民眾解說，也讓許多鄉親瞭解詐騙陷阱，防止自己受騙損失錢財。

廣告 廣告

穿著越南傳統服裝的警察志工吸引大家目光，她們用親切的笑容宣導防詐：「收到普發現金相關訊息或來電，一定要先撥打一六五或一一零查證，高報酬、零風險、快速獲利為口號的投資，多屬詐騙手法，千萬不要上當。」優秀的表現讓路人都豎起大拇指稱讚，遇到同鄉也用母語宣導防詐騙等觀念，大家一起保護民眾的血汗錢。

臺西分局表示，普發一萬元登記於十一月五日正式開跑，專屬網站

「10000.gov.tw」也已經上線，引發民眾熱烈關注，詐騙集團趁機蠢動，呼籲大家提高警覺，請牢記「只要領錢，不要轉錢」的口號，務必提高警覺，若有疑義請撥打一六五反詐騙電話查證，避免個資外洩或受騙上當。