普發1萬上路憂詐騙 高市府打詐總動員提醒慎防釣魚簡訊

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

因應行政院「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」指示，各地方政府應強化「普發現金」防詐宣導。高雄市長陳其邁即於普發現金登記首日，透過官方FB粉專及LINE帳號，同步發布市府宣導圖卡，還親自錄製反詐宣導音檔，透過環保局垃圾車等通路播放，展現守護市民財產安全的高度關注，發揮「市政一體」的高效率打詐能量。

高雄市政府也於昨（6）日召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合市府「打詐高雄隊」各局處團隊力量，面對普發現金多元的領取方式。高雄市警局表示，詐騙集團可能利用「釣魚簡訊」或「一頁式廣告連結」，詐取民眾個資及財物，提示各局、處務必落實防詐機制，利用戶政、地政單位、各區公所的佈告欄張貼海報，或設置在高雄捷運沿線各站月臺、候車區等處螢幕，播放相關宣導影音檔，讓民眾迅速獲得新知，全方位建構機關聯防、全民識詐的堅實防線。

市警察局局長林炎田表示，針對「普發現金1萬元」可能引起的詐騙效應，警方將投入警力，執行積極蒐報通報下架：各分局、刑大積極蒐報並通報下架詐騙簡訊、社群帳號及網頁。加強溯源打擊：指定刑大科技犯罪偵查隊為專責隊，各分局亦設專責小組主責查緝涉詐網站、釣魚簡訊、偽基站等案件。強化識詐免疫力：利用社群媒體發布識詐貼文，結合「打詐儀錶板」將每日實際案例融入生活，強化全民識詐能力。

市警局表示，根據165打詐儀錶板統計，高雄市今年10月詐欺案件受理1717件、財損5億4531萬餘元，呈現「雙降」趨勢：受理件數自3月起穩定下降，財損金額自6月起逐月減少，10月更低於農曆春節期間最低的2月分。分析成效應歸功於，打詐以查緝與預防並重，查緝面結合檢察機關、移民署、地政局、金融機構，以強制處分、情資互通痛擊詐團；預防面則由「打詐高雄隊」各局處善用業務通路，落實推播「假投資」、「假檢警」等破解方式，展現團隊能量。

警方提醒，切勿點擊「假冒政府通知」的釣魚簡訊或網路連結，以免輸入個資造成財損。若發現疑似詐騙簡訊、社群帳號，請撥打165、110檢舉；發現詐騙網站可向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」或165全民防騙網通報，如有任何疑慮，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證。

照片來源：高雄市警方提供

