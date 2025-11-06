普發1萬上路》LG、華為、小米、三星祭優惠 萬元入手智慧家電
隨著「普發1萬元」現金與雙11購物節雙重加持，科技與家電品牌正掀起新一波消費競爭熱潮。LG、華為（Huawei）、小米（Xiaomi）與三星（Samsung）啟動促銷攻勢，從智慧手機、穿戴裝置、家電到顯示器，全面進軍消費者的「智慧生活預算」。
今年雙11不僅是一場促銷戰，更是一次展示品牌策略與生態系實力的綜合比拚，從華為聚焦「智慧穿戴」、小米主打「人×車×家」生態布局，到LG強打「智慧家電＋高回饋」，以及三星整合線上線下的全通路優惠，4大品牌正以全新火力搶攻年底消費信心。
LG嗨購11.11：從家電到筆電全線65折起，AI顯示器現省3萬5
普發現金強碰雙11，LG官方線上商城即日起至11月13日推出「嗨購11.11」限時活動，全館商品最低65折起，還可透過小遊戲輸入優惠碼再享95折優惠。從LINE購物或ShopBack進入，更享最高16%點數與現金回饋。
LG主打新品包括65吋OLED evo AI 4K智慧顯示器C5Z極緻系列，祭出破盤價59,111元（原價94,900元），現省超過35,000元；619公升四門變頻冰箱GV-NB61BG優惠價56,900元，可再申請節能補助。LG同步推出多款清潔與乾衣家電折扣，如CordZero™無線吸塵器系列、10公斤雙變頻乾衣機等。
不只家電，LG今年也將「AI創作」與「行動娛樂」納入戰局，包括gram Pro筆電、UltraGear電競螢幕、以及獲CES創新獎的Smart Monitor Swing斜槓機等新品，全數祭出千元以上折扣。LG以「高階智慧＋設計品味」雙主軸，搶攻年末家電換新與居家升級潮。
華為「現金放大攻略」：萬元有找入手智慧手錶與耳機
華為鎖定穿戴與音訊市場推出「雙11現金放大攻略」，即日起至11月30日全通路開跑，包含燦坤、順發、全國電子與4大電商平台（PChome、momo、YAHOO!、蝦皮）。
活動期間推出多款明星產品，包括WATCH GT 6 Pro、WATCH FIT 4系列、FreeBuds Pro 4、FreeClip等，最高享45折起，部分組合價萬元有找；此外，新開幕的Huawei網路商店祭出全館95折與會員百元折價券、生日禮200元、滿千免運等多重優惠。
華為今年強調「智慧健康」與「個人生活助理」2大功能主軸，從運動監測、睡眠管理到AI降噪音訊，全面升級使用體驗。隨著品牌回歸市場腳步加快，華為積極藉雙11重新搶回台灣中高階智慧穿戴市場版圖。
小米萬元放大術：雙11主打「人×車×家」智慧全生態
小米以「萬元放大術」迎戰雙11，至11月17日止推出史上最大規模優惠，折扣低至 4.3折起。
活動聚焦「人×車×家」智慧生態，包括旗艦新機Xiaomi 15T Pro（購機贈相片印表機）、智慧家電如掃拖機器人X20 Max、智慧顯示器A Pro 75吋以及86吋 4K巨幕顯示器，全面直降數千至數萬元不等。
在新品部分，小米同步推出POCO C85新機與米家智慧淨水器N800G，以高續航、健康、安全為訴求，搶攻入門市場與家庭應用族群。活動期間消費滿1,111元還可抽Xiaomi智慧顯示器A Pro 43型QLED，並加碼Roadshow實體展於台北SOGO忠孝館登場，打造線上線下整合的購物體驗。
三星整合全通路「Samsung Week」：從旗艦手機到AI家電全面升級
台灣三星今年「Samsung Week雙11購物節」以「折扣1起享、回饋1把抓、好禮1手拿」3大主軸橫掃市場，線上三星商城與線下智慧館同步開跑。
Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」限時6折、Galaxy Watch8系列7.9折，並推出購旗艦手機送2TB雲端空間與Google AI Pro功能。家電方面，指定智慧顯示器現省3,000再送3,000券；Soundbar直降15,000，Odyssey電競螢幕最低4,990元。
三星同時透過Samsung Rewards最高11%回饋與LINE Pay滿額贈活動，鞏固其「AI智慧生態圈」核心，串聯手機、家電與影音產品線，全面深化品牌黏著度。
今年雙11的共通點在於「以萬元預算換智慧升級」，4大品牌分別聚焦不同消費族群：
•LG 主攻高端居家與AI創作族，強調設計與生活品味。
•華為聚焦個人智慧健康與運動場景，拉近科技與生活。
•小米則透過完整的「人×車×家」生態鏈，以高性價比持續擴大滲透率。
•三星則以旗艦AI整合與高額回饋維繫高端客群。
在「普發1萬」刺激消費與電商節奏加速的背景下，「實用科技＋價格優勢」成為主軸。雙11不僅是消費狂歡，更是觀察台灣內需市場復甦、品牌策略調整與科技生活滲透率的關鍵檔期。
