普發1萬上車0050！20年翻成14萬 讓台積電、鴻海幫你生財

財經中心／師瑞德報導

普發1萬元別只放活存，孩子擁有20年「時間紅利」，用市值型ETF的分散＋成長，讓複利接力。以0050為例，統計至10/30成立以來總報酬1314%，若20年前為孩子單筆投入1萬元，今天可能已超過14萬元。關鍵不是神操作，而是長期、紀律與再投資。過去績效不保證未來，投資仍須留意風險。（圖／記者師瑞德攝影）

普發現金1萬元自11月5日起分流登記入帳，未成年也能由父母代領。這筆「突如其來的小本金」要怎麼放到最大？理財專家直球建議：別只放活存，利用孩子近20年的成長期，把錢丟進具分散與成長特性的市值型ETF，讓時間與複利一起發功。

ETF早就是父母理財工具箱裡的常客。集保結算所2024年2月統計顯示，12歲以下兒童股民達27萬人，平均庫存逾37萬元，較2021年成長31%，資金明顯往「一籃子」分散標的靠攏。邏輯很簡單：孩子的時間拉很長，波動可以用時間走平，而長期經濟與企業獲利成長，會在指數權重裡慢慢體現。

拿元大台灣50（0050）當範例，統計至10月30日成立以來總報酬達1314%。換句話說，20年前若為孩子單筆投入1萬元，如今可能已超過14萬元。這不是神話，是大盤權值企業長期獲利與指數汰弱留強的結果。也因此，法人觀察到0050的投資人數一路創高：10月底正式突破170萬人，定期定額的人數也在9月升至53.5萬；對新手父母來說，低門檻、可分批，是長期陪跑的關鍵。

如果還想把複利效果再推一把，也有更懶人的做法。部分0050連結基金提供「不配息」或TISA級別，直接把股息再投入、拉高再投資比重，扣款24個月以上還有管理費減半的機制，最低扣款1,000元起，等於把「長期、紀律、分散」三件事一次到位。當然，任何投資都會有波動，父母需要的是把波動當朋友、把時間當隊友，設定目標、持續執行，而不是追漲殺跌。

重點其實只有一句話：孩子擁有的是市場上最稀缺的資產：「時間」。與其把1萬元悶在活存裡看通膨稀釋，不如讓它在市場的長坡厚雪上滾起來。等20年後，這筆「成長基金」被拆封的那天，孩子大概會很感謝當年的你。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

