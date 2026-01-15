普發1萬不亂花！他「秒買一檔ETF」2個月賺千元 網超嗨：快來定期定額

財經中心／施郁韻報導

有網友將普發現金1萬元投入股市，買元大台灣50（0050）零股。（圖／資料照）

台股2026年多頭十足馬力，已突破3萬點，14日持續刷新歷史新天價。日前普發現金1萬元開始領取，許多民眾已經規劃或當成生活費，有網友將1萬元投入股市，買元大台灣50（0050）零股，2個月過去漲到1萬1159元。

一名網友在Threads表示，去年11月領到普發1萬元後，投入股市買0050零股，放到1月14日，帳面上已經漲到1萬1159元，報酬率超過1成。

網友笑稱，「難怪大家都說，你想花錢的時候，把那筆錢拿去買0050，然後你就不想花錢了」，貼文一出，引起網友熱議。

不少網友紛紛留言表示：「現在0050和台積電真的漲好快～」、「快點來定期定額，我也是撐了半年後才翻紅」、「早該先投進去的，之前更早投的已經+14%了，虧了1400」、「開始買0050之後，也不想創業了」、「我是買00929、目前變成11030了」。

