普發1萬今啟動「郵局臨櫃領現」！ 首週單雙號分流一圖看懂

今天起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

全民普發1萬元上路，中華郵政今（24）日起開放1294間郵局櫃檯領現，首週將採單雙號分流措施，身分證尾數單號開放「週一、三、五」臨櫃辦理，尾數雙號開放「週二、四、六」臨櫃領現；第二週起將無分流限制。

本次普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多5管道發放，其中11月17日起全台3180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起開放全台1294間郵局可臨櫃領現。為紓解人潮和縮短排隊時間，郵局領現開放首週（11月24日至29日）將依「臨櫃領取人」身分證號或居留證號尾數實施分流作業。

根據領現首週規劃，週一、三、五開放身分證號或居留證號尾數「單號」者領取；週二、四、六開放身分證號或居留證號尾數「雙號」者領取。若臨櫃領取人為65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

中華郵政提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由代領人帶領，代領人除了須攜帶發放對象的健保卡外，並須出示代領人本人的身分證明文件，包含健保卡、身分證或居留證等正本，不用填寫委託書。另臨櫃領現將贈送特別印製的「臨櫃領現專用紅包袋」，每分局數量有限，送完為止。

中華郵政表示，民眾可下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民+1 政府相挺 普發現金」官方LOGO，就能查看「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」領取說明。點選「郵局領現」下方「查詢據點」連結，可查詢附近郵局及郵局等候人數，APP線上取號後依現場叫號順序臨櫃辦理。

此外，中華郵政推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃提供總價值150萬獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券，另登記入帳也可抽獎，獎品總價值120萬元。

