普發1萬今登記「注意3步驟」！2身分證尾數先 11類人免登記11/12等領錢

生活中心／施郁韻報導

​普發現金1萬開跑！今（5）日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，系統會開放到明年4月30日，《三立新聞網》帶您一次了解。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

普發現金1萬元5種方式。（圖／財政部提供）

普發現金1萬元，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取。

行政院宣布，登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月5日「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」。11月10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

11月5日：身分證／居留證號尾數 0、1

11月6日：身分證／居留證號尾數 2、3

11月7日：身分證／居留證號尾數 4、5

11月8日：身分證／居留證號尾數 6、7

11月9日：身分證／居留證號尾數 8、9

11月10日後不分尾數，符合資格都能登記。

登記3步驟包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；以及發放對象健保卡號。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。

此外，財政部說明，「直接入帳」的11類人，須符合勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民資格的民眾，以及各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具中華民國國籍眷屬，不需要任何登記、申請，11月12日直接匯入個人帳戶，共約464萬人可以「直接入帳」。

