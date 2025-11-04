普發1萬今登記 防假網站詐騙

普發現金1萬元登記入帳及分流說明記者會4日舉行。（陳信翰攝）

普發現金1萬元「登記入帳」5日8時起到9日，為期5天開放預先登記，採取身分證字號或者居留證號尾數分流，並於10日後就全面開放登記。根據普發現金6000元經驗，預登記開始的前2小時較為壅塞，數發部次長葉寧表示，這次頻寬「道路拓寬非常多」，且可登記的時間很長，希望大家可「從從容容（登記）」。

這次預登記分流為5天，5日可登記者為身分證字號或居留證尾數為「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日以後就不限制，且在10日以前完成登記並經檢核成功，會在11日晚間6時起至12日依銀行作業程序入帳。

想要登記的民眾要準備好手機、平板或電腦連上網，備妥身分證字號或居留證號、金融機構的帳號及健保卡號，在普發現金的官網（10000.gov.tw）的「登記入帳」頁面，依照指示輸入資料，就完成登記。

依普發現金6000元經驗，預登記的時間是2023年3月22日到26日分流登記；3月27日到31日則是不分流登記，預登記時間10天，共計有648萬人登記，等於平均每天都有65萬人預登記。葉寧表示，確實前2個小時會是高峰，因此這次數發部也「加大頻寬」。

在開放登記入帳前，財政部就頻頻抓到偽冒普發現金網站，從10月31日晚間及11月2日上午就發現4個偽冒網址。財政部強調政府「3不會」，政府機關網址結尾「.gov.tw」，不會冠上其他英文或者其他數字；不會發簡訊或電子郵件通知；不會電話要求到ATM或網銀轉帳，民眾要提高警覺、千萬不要上當。