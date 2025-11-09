普發1萬今起全面開放登記！最快明日入帳 失敗有補救方法

普發現金今日起不分尾數，符合資格都能登記。（圖／財政部）

本次普發現金每人可領取1萬元，財政部提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」五種領取方式。5日起依身分證字號或居留證號尾數分流，開放預先登記，而今（10）日起不分尾數，符合資格都能登記。款項將自明（11）日晚間6時起至12日陸續入帳，受理銀行包括各主要公股與民營銀行；民眾可透過網銀或ATM查詢餘額，以避免尖峰時段系統延遲。

為分散系統流量，「登記入帳」採分流措施，自11月5日起開放預登記，10日起則起全面開放登記。民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

財政部指出，凡於預登記期間及10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11日18時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳；11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。

財政部提醒，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳；可自13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因登記時輸入的帳號與身分資料不符、帳戶不存在或已結清、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等情況，導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或是民眾可以改採17日起開放的「ATM領現」、24日起開放的「郵局領現」。

此外，財政部表示，登記入帳期限開放至2026年4月30日，政府呼籲民眾不用急著登記，也不必擔心錯過領取時限。

財政部也特別呼籲民眾，近期詐騙集團頻以假冒政府網站或簡訊騙取個資，民眾務必認明官方網址結尾為「.gov.tw」，而且「gov」前方一定是「.」，不會夾雜數字或多餘英文字；且不會以簡訊或電話主動通知領錢，更不會要求民眾至ATM或網銀進行轉帳操作。若收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。

