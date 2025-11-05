普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了





普發1萬今（5日）開放預先登記，嘉義市稍早傳來喜訊，由國民黨團書記張秀華議員提案臨時動議，要求市政府研議加碼「市民普發3千」方案，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意，盼藉此拚經濟同時兼顧民生需求。

據了解，嘉義市議會上午進行市長施政報告後，張秀華提案臨時動議，呼籲市府評估「加碼普發市民現金3000元」的可行性，藉此落實幫助民生、拼經濟的雙重效益。

張秀華指出，嘉義市113年度收支賸餘高達11.07 億元，財政狀況穩健，考量丹娜絲颱風後地方經濟仍待復甦，她建議市府在財政許可下加碼普發現金。

根據張秀華的說法，新竹市及鄰近的嘉義縣義竹鄉、梅山鄉鎮等地都加碼3000至5000元不等，依照嘉義市財政也有能力回饋市民，因此提案臨時動議。

她強調，在財政健全與財劃法修正後，市府明年仍將編列長者春節禮金每人1000元，以及補助薪資未滿4萬元的年輕族群，教育預算也未減，因此財務上有能力發放3000元給市民，既能活絡市場也能讓民眾感受到溫暖。

針對加碼3000元的動議，議長陳姿妏現場徵詢8名議員全數同意，臨時動議隨即通過，要求市政府研議相關方案。

