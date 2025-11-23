普發1萬今起郵局領現！首週這樣分流、必帶證件 「2類人」直接櫃台領錢

生活中心／施郁韻報導

全台1292間郵局據點可以領現。（圖／資料照）

普發現金一萬元上路後，今（24）日起開放郵局臨櫃領現，全台1292間郵局據點可以領現，第一週郵局實施身分證分流措施，發放持續至明年4月30日止，《三立新聞網》帶您一次看懂。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

中華郵政指出，領現首週11月24日至29日，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，不過65歲以上年長者、身心障礙人士不在此限，可直接至友善服務/無障礙窗口辦理。

尾數單號民眾在週一、三、五辦理；尾數雙號民眾週二、四、六前往臨櫃辦理，11月30日後則全面取消分流，民眾可在郵局營業時間內隨時前往領取。

郵局表示，臨櫃領現需備妥完整證件，建議可多利用郵局APP或官網線上取號服務，減少現場等候時間。

今（24）日起開放郵局臨櫃領現，勿錯過領取期限。（圖／翻攝自中華郵政網站）

郵局領現流程如下：

一、本人領取

攜帶健保卡、身分證或中華民國居留證，到郵局儲匯櫃台簽名並留存電話，即可領取現金。

二、委託代領

受委託人持具照片身分證明文件（健保卡或身分證或居留證）正本，並出示代領對象的健保卡領取。

若受託人或對象未領健保卡，則由受託人簽收領取，需持身分證或居留證正本，不需填寫委託書。

三、未領健保卡者

受託人持身分證或居留證正本領取。

四、未領身分證者

憑戶口名簿或戶籍謄本正本委託他人領取。

