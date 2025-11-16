普發1萬今起開放ATM領現！16銀行、操作流程一次看 一鍵查全台ATM地圖

生活中心／施郁韻報導

共16家指定金融機構開放ATM提領萬元現金。（圖／資料照）

普發現金新台幣1萬元，今（17）日起開放「ATM領現」，共16家指定金融機構開放ATM提領萬元現金，LINE推出一鍵查找全台指定ATM據點，《三立新聞網》帶您一次看懂。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

普發一萬ATM領現時間為11月17日至明年4月30日止，據銀行局公開資料，有16家指定金融機構開放ATM提領一萬現金。

台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀行、元大銀、永豐銀、中華郵政都能在ATM提領一萬現金。

LINE表示，只要點擊查詢連結或掃描QR Code即可開啟地圖，就能查看鄰近可領現的ATM位置，還可將連結轉發家人好友，協助長輩找到領錢地點。

財政部表示，ATM領取方式相當簡易，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。

若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

手機、電腦一鍵快速找到ATM領現網址：https://reurl.cc/k87D9d

