「全民+1政府相挺」普發現金在昨（5）日上午8時開放登記，今（6）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「2、3」的民眾登記。根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有133萬4,995人上網「登記入帳」。

財政部指出，普發現金「登記入帳」自11月5日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（ https://10000.gov.tw ）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

「登記入帳」採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記。今日為身分證尾數「2、3」進行登記，11/7「4、5」，11/8「6、7」，11/9則為「8、9」；11月10日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

今日為身分證尾數「2、3」民眾進行登記。（圖／數位發展部提供）

財政部也表示，11月5日起至10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。11月11日起至17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳，請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

財政部提醒，登記期間採分流措施，係為分散系統流量，確保網站運作順暢。登記入帳開放時間很充裕，將持續至2026年4月30日止，請民眾安心上網登記。若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分）。

快新聞／普發1萬今輪身分證尾數「2、3」登記 已有133萬民眾上網登錄

