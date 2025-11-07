普發1萬今輪「4、5」尾數！錯過登記 補救看這裡

今日開放尾數「4、5」民眾上網登記普發一萬入帳。（圖／東森新聞）





政府普發1萬元現金登記入帳自11月5日早上8時開跑，首日開放身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾登記，短短一天內登記人數突破100萬；6日輪到尾數「2、3」者，至晚間7時已超過200萬人。今（7）日則開放尾數「4、5」民眾上網登記，登記情況持續踴躍。

財政部表示，普發現金官網（https://10000.gov.tw）自11月5日至9日採分流登記，共為期5天。5日開放尾數「0、1」，6日「2、3」，7日「4、5」，8日「6、7」，9日「8、9」，自10日起不限尾數皆可登記。民眾可使用手機、平板或電腦登入網站，依指示輸入身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，即可完成登記。

廣告 廣告

財政部提醒，民眾若對登記流程有疑問，可至官網「常見問題」專區查詢，或撥打1988客服專線洽詢，服務時間為每日上午8時30分至下午6時30分。

依規定，11月10日前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳；11日以後登記者，則於登記後2個營業日內入帳。財政部表示，民眾可透過網路銀行或行動銀行確認入帳情形，確保款項順利匯入。

此外，自11月13日起，民眾可於官網查詢登記結果。若因資料錯誤導致登記失敗，系統將提示原因並開放重新登記，或改採其他領取方式。政府規劃共五種領取管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及偏鄉造冊發放。其中ATM領現將於11月17日開放、郵局領現自11月24日起開放。

財政部說明，登記系統將開放至明（2026）年4月30日，民眾可隨時上網登記。惟若未於期限內完成領取，款項將視同捐贈國庫，不得補發，符合資格者把握時間完成登記，以確保1萬元現金順利入帳。

更多東森新聞報導

超商跟進普發潮！7-11、全家ATM領現 享多項優惠

普發一萬登記踴躍！民眾喊：各地方政府「發錢越多越好」

遭假檢警話術「被冒辦普發一萬」 300萬沒了！嫌犯落網

