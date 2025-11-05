普發1萬今開始登記！已發現4假網址 財政部提醒「認明官網、勿點可疑連結」

普發1萬今開始登記，最快可於12日入帳。（示意圖，本刊資料照）

法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，經費加碼至5400億元，並決議每位民眾可普發現金1萬元。財政部表示，預登記將於今（5）日正式開放，最快可於12日入帳。

跨機關防詐騙小組24小時監控保障安全

為防止詐騙，財政部已聯合數位發展部及財金公司成立「跨機關防詐騙專案小組」，24小時即時監控可疑網址及假冒官方LOGO，一旦發現疑似偽冒網站即啟動防護與下架措施，保障民眾個資與財產安全。

登記認明.gov.tw、勿點可疑連結

內政部警政署提醒民眾，登記時務必確認官網網址為「全民＋1 政府相挺」官方網站（https://10000.gov.tw），以避免落入詐騙陷阱。目前已發現4個假冒網站，包括「twmof.xyz」、「cgbs.shop」、「twmof.info」及「cgsss.info」，均涉嫌蒐集民眾個資與帳戶資訊，已依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條責令網路服務業者封鎖相關網站。

廣告 廣告

財政部重申，政府機關專屬網址皆以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方不會夾雜其他英文字母或數字；官方不會透過簡訊、電子郵件或電話要求民眾轉帳，亦不會要求使用ATM或網銀操作。若接獲可疑訊息，民眾應立即撥打165反詐騙專線求證。

領取方式與期限

普發現金有多種領取方式，包括直接入帳、ATM領現及郵局臨櫃領取。直接入帳將自11月12日開始，ATM領現自11月17日起開放，郵局臨櫃則自11月24日起受理。普發現金領取期限至115年4月30日止，115年4月出生的新生兒家長可於115年5月22日前辦理。

更多鏡週刊報導

吃大豆會得乳癌？醫打破迷思：降體脂還護心血管健康

不要錯過！5-6月「9張中獎發票」未領 兌獎期限到今天

謝侑芯「猝逝轉謀殺」黃明志引渡來台？律師揭關鍵