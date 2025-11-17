普發1萬今開放ATM領現 22.7萬人已完成
[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元，在「直接入帳」及「登記入帳」撥款後，今（17）日再開放「ATM領現」，民眾可至全台指定16家金融機構包括郵局，並設置貼有識別貼紙的ATM領取1萬元，不收手續費，也可跨行領取，全台2萬8千餘台ATM都可領現，只要準備好提款卡、本人身分證號或居留證號及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料就可完成，若幫未滿13歲孩童代領，代領人要記得持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號及未滿13歲孩童的健保卡號即可。根據財政部統計，截至上午9時為止，已有22萬7009人透過ATM領到普發1萬元。
普發現金1萬元ATM開放領取時間
自今（114）年11月17日起至115年4月30日止開放領取
哪些ATM可以領取普發現金1萬元？
民眾可到指定16家金融機構（含郵局）並設置貼有識別貼紙的ATM機台領現，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司，全台共計2萬8千餘台ATM可領現。
ATM領取普發現金1萬要準備什麼資料？
1、本人領取：
備妥本人持有的全國金融機構任一家的提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象的健保卡號。
2、他人代領：
目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身的提款卡插卡並輸入密碼及本人的身分證統一編號後，依照畫面顯示的指示操作，輸入未滿13歲孩童的健保卡號。
3、不能用ATM方式領取：13歲以上未領有提款卡之民眾，請選擇其他適合自己的方式領取。
指定金融機構設置ATM分布地點
台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀：設置於各分行。
國泰世華銀行：設置於各分行、全家便利商店、萊爾富、全聯福利中心及台北捷運。
台新銀行：設置於各分行、全家便利商店、OK超商、楓康/統冠二家連鎖超市及新光三越。
中信銀行：設置於各分行及7-ELEVEN。
玉山銀行：設置於各分行、家樂福Carrefour及全家便利商店。
元大銀行：設置於各分行、元大證券分公司、特力屋及長庚醫院。
永豐銀行：設置於各分行、永豐金證券分公司及大全聯。
台北富邦銀行：設置於各分行、高鐵站及好市多。
中華郵政公司：設置於各郵局，及設置於各機關或學校的郵局。
ATM實際設置地點仍以各銀行或郵局官網查詢結果為準。
跨行領取普發現金1萬元要手續費嗎？
民眾可持全國金融機構任一家的提款卡至指定金融機構（含郵局）ATM領取普發現金1萬元，不會收取手續費。
ATM領取普發現金1萬只要5步驟
1、前往16家指定實體ATM機台，記得認明貼有普發現金識別貼紙
2、插入本人或代領人提款卡，選擇「全民+1政府相挺」
3、輸入提款卡密碼
4、輸入資料後確認
5、交易成功！領取現金1萬元
ATM領取普發現金1萬元未吐鈔怎麼辦？
如ATM因故未吐鈔，您可使用ATM旁之客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理。
1、台灣銀行：(02)2191-0025、0800-025-168(限市話)
2、土地銀行：(02)2314-6633、0800-231-590
3、合庫銀行：(04)2227-3131、0800-033-175(限市話)
4、第一銀行：(02)2181-1111、0800-031-111(限市話)
5、華南銀行：(02)2181-0112、0800-487-888(限市話)
6、彰化銀行：412-2222(手機請撥02-412-2222)、0800-365-889(限市話)
7、兆豐銀行：0800-016-168
8、台灣中小企銀：(02)2357-7171、0800-017-171(限市話)
9、國泰世華銀行：(02)2383-1000、0800-818-001(限市話)
10、台新銀行：(02)2655-3355、0800-023-123(限市話)
11、中信銀行：(02)2769-5000、0800-024-365(限市話)
12、玉山銀行：(02)2182-1313、0800-301-313(限市話)
13、元大銀行：(02)2182-1988、0800-688-168(限市話)
14、永豐銀行：(02)2505-9999、0800-088-111(限市話)
15、台北富邦商業銀行：(02)8751-6665、0800-007-889(限市話)
16、中華郵政公司：(04)2354-2030、0800-700-365(限市話)
為什麼提款卡領取失敗：
可能情形如下：
1、卡片的帳戶與輸入的身分證統一編號不一致。
2、卡片的帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。
3、卡片的帳戶所屬分行離線或故障。
如有疑問請洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。
為何ATM顯示「卡片帳戶為問題帳戶」，之後該如何領取？
1、如果提款卡所屬帳戶為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項。
2、如果提款卡所屬帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。
