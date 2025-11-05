普發1萬今開跑！ 一票人「不敢登記」嘆：變成別人的怎麼辦





政府普發現金1萬元方案今（5）日正式開跑，身分證或居留證尾數為「0」與「1」的民眾可率先上網登記領取，官方登記網站為唯一指定網址 「10000.gov.tw」。財政部提醒，請務必認明正確網址，以免誤入釣魚網站導致個資外洩。不過，網路上卻有一票人喊「不敢登記」，直呼「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」！

財政部表示，登記分流自今日起至11月9日分批開放，6日至9日分別供尾數「2」至「9」的民眾分流登記，11月10日起至2025年4月30日止，則全面開放不限尾數皆可辦理。款項預計將於11月12日18時起陸續入帳。11月13日起記得回官網「查詢登記結果」並補摺確認入帳，如入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。

財政部指出，本次普發共有5大領取管道，包括「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「造冊發放」等。其中登記入帳、ATM與郵局領現3種方式，均需使用身份證或居留證號、及健保卡號進行身分驗證。官方提醒，普發作業不需繳交任何保證金或手續費，若接獲要求匯款或點擊連結的訊息，務必提高警覺，避免受騙。

財政部透露目前已偵測到4個偽冒財政部網站，包括twmof.xyz、cgbs.shop、twmof.info、cgsss.info，已依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，要求網路業者封鎖或停止解析相關網址，並持續監控新型詐騙連結。

然而，詐騙氾濫仍讓不少民眾心生畏懼。許多網友在Threads上直言：「現在詐騙太多了，任何要填個資的網站都不敢點」、「怕被騙，還是去ATM領比較安全」、「1萬元變成別人的怎麼辦？」部分人選擇延後登記，寧願親自跑郵局或ATM。

對此，財政部與警政署再次呼籲民眾遵守 「防詐四不原則」：

1、不點擊非官方連結

2、不填寫信用卡或銀行資料

3、不寄送存摺、密碼等個資

４、不轉傳可疑訊息

如遇疑似詐騙網站或簡訊，可撥打165反詐騙專線或110報警查證。官方強調，所有普發相關訊息將以政府單一網站公告為準，切勿輕信來路不明的連結！





