普發1萬今開跑！2小時「已20萬人登記」 網嗨喊：超順不卡關

生活中心／許智超報導

普發一萬元5日上午8時起開放登記。（圖／財政部提供）

普發一萬元今（5）日上午8時起開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，只要進入官網「https://10000.gov.tw」點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。而今日第一天身分證尾數「0、1」，財政部長莊翠雲表示，截至今上午10時，已有20萬人登記。

普發一萬元採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取，只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取。

廣告 廣告

「普發一萬」13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法。（圖／翻攝自財政部網站）

「登記入帳」今日開放預先登記，將於12日入帳，而登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月5日「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」，10日起不分尾數都可登記，13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可隨時上網登記。

另外，就網友發文表示，原本擔心一早進入網站時，系統會「塞車」，結果點進網站、填完資料到完成，不到2分鐘就完成，因此忍不住發文大讚，其他人也認同直呼，「30秒登記完成，不卡關」、「剛剛幫我媽登記，1分鐘就用好了，覺得有點小空虛，演唱會的票、埃及的票都那麼順利就好了」、「官網登記很安全也順暢」。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風最快今生成！賈新興揭預測路徑：下週台灣天氣就看它

立冬將至「轉運好時機」！廖大乙︰想升官發財先求這事

涉謀殺謝侑芯「黃明志引渡來台」？律師揭3關鍵：人在馬國不代表能躲過

薛仕凌涉閃兵！蔡淑臻《女外科2》男主人選連出事 網驚喊：受詛咒

