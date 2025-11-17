普發1萬今領現金！親子「搶錢」衝突升溫 諮商心理師：問題不在1萬元

〔記者林志怡／台北報導〕今日0時起，民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證(或居留證號)與健保卡號，就可以操作並領取現金，但至今仍有許多家長與孩子為1萬元怎麼分配「喬不攏」。諮商師呼籲，家長可以試著了解孩子的生態還有他的世代，並以開放的心態與孩子討論金錢的使用，孩子也可以更具體的描述自己的訴求，嘗試讓家長了解自己的想法。

政府陸續透過轉帳方式發放1萬元，而財政部規定，13歲以上孩童只要登記身分證、金融機構帳號、健保卡號，就能自行登記入帳領取，今日起也再增加ATM領取方式，且13歲以上應由本人自行領取，未滿13歲則由父母或監護人代領。

然而，對於有學生族群的家庭而言，1萬元應該讓孩子留下來自己用，或是必須「上繳」家長管理，意外引爆許多親子衝突。台灣諮商心理學會副理事長王郁茗說，其實這些衝突早已在日常生活中持續醞釀，普發1萬元現金怎麼分配只是點燃親子間矛盾的導火線。

王郁茗解釋，家庭的金錢觀念可以從零用錢的分配方式檢視，如果家長在過去的互動過程中對孩子的金錢支配能力有一定的信任，將1萬元交給孩子自行使用是可以考慮的方法，事前也可以先問問孩子規劃怎麼使用、預計用在什麼地方。

如果家長對於孩子的金錢運用存在疑慮，也可以藉此機會、好好坐下來與孩子對話，共同討論「突然多出這一筆錢，我們怎麼有計劃的使用比較好」，假設孩子提出的需求是價格較高的物品，比如手機等，家長可以引導孩子思考是否可以用分期或其他方式取得，不需要從一開始就否定孩子的決定能力。

此外，有些學生可能對於1萬元的用途已有想法或規劃，先前也曾有學生在社群平台發文詢問，想藉政府普發1萬的機會買電子設備練習電繪，但擔心家長拒絕。王郁茗說，如果孩子本身有想法或規劃，還是可以嘗試向家長提出需求，並表達自己的用途、強調設備是用於個人學習。

王郁茗也提到，有些學生可能會遇到「說不通」的家長，此時可以尋求「可信賴的長輩」幫助，比如可信任的師長、學校的輔導老師等，試著紓解壓力，並探詢身邊的可用資源，甚至嘗試在沒有家長支持的情況累積自己未來生涯實力，不一定要直接與家長抗衡，或是因此而陷入消沈。

