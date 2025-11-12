普發1萬今首批入帳了！ 起床查帳戶全民嗨翻
全民普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現等5種方式進行，截至今（12）日上午共有多達646萬人預先登記。而登記作業持續進行中，今日凌晨已經有許多民眾收到首批入帳的通知。財政部表示，若已於10日前登記但尚未收到款項，請耐心等待銀行撥款，可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認；13日起可至官網查詢登記結果，確認是否有入帳或核驗失敗等問題。
今年普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式進行。登記入帳自11月10日開始，無須依身分證字號或居留證號尾數分流，ATM領現預計17日起開放，郵局領現預計24日起開放。
以下民眾免登記，1萬元直接匯入個人帳戶：領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。
財政部指出，凡於10日前登記成功並經系統檢核成功者，以及是「直接入帳特定對象」，款項將在11日晚間6點起至12日間依序完成入帳；11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，不過實際入帳時間仍須視各家銀行的作業程序而定。
財政部進一步表示，13日0時起，也可進入官網https://10000.gov.tw【#查詢登記結果】，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。
若查詢結果顯示，「款項已於12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳；若「入帳失敗或核驗失敗」，請民眾重新登記，或是改以「ATM領現」或「郵局領現」。
至於尚未完成登記的民眾也不必焦急，登記入帳期限將一路開放至2026年4月30日，時間充裕。若是登記後疑惑自己目前還沒收到入帳通知，財政部表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。
財政部呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。
