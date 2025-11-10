普發1萬今「全面開放登記」！最快「這時間」能領錢

生活中心／于士宸報導

政府推動的「全民普發現金」政策持續進行中，截至昨日（9）所有身分證或居留證號分流皆完成登記。今日（10）起，不分尾數，所有符合資格者皆能前往普發一萬官網（https://10000.gov.tw）登記，款項最快將在明日（11）晚間6時起至12日陸續入帳。反之若登記失敗，還有「2方式」能夠補救，《民視新聞網》統整所有帶您一同了解。





普發1萬今起「全面開放登記」！最快明日入帳「登記失敗」這2方法能補救

11月5日起放民眾分流登記，今起至4月30日止，全數符合資格者皆可登記。（圖／財政部提供）

廣告 廣告









普發1萬今起「全面開放登記」！最快明日入帳「登記失敗」這2方法能補救

家長幫孩童登記之方法。（圖／財政部提供）





財政部指出，普發一萬現金共提供五種領取方式，分別為「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。首階段的「登記入帳」自11月5日上午8時起開放，採取尾數分流登記，昨日已完成最後一階段登記。而今日起，官網全面開放，不分尾數皆可上網完成登記。民眾只需備妥身分證號或居留證號、健保卡號及金融帳戶資料，即可於普發現金官網輸入資料完成程序。財政部說明，分流措施是為分散流量、確保系統穩定，登記期間將持續至115年4月30日止。至於民眾最關心的款項「入帳時間」，財政部指出，凡於預登記期間及10日當天完成登記並經系統檢核成功者，一萬元將於11日18時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳；若是11日後完成登記之民眾，將於登記後2個營業日內入帳。





普發1萬今起「全面開放登記」！最快明日入帳「登記失敗」這2方法能補救

11月13日起開放民眾查詢登記，若失敗還有2方式能補救。（圖／財政部提供）





另外，13日起民眾可至普發官網查詢登記結果。財政部提醒，若遇到不可抗力因素，包括登記時輸入之領錢帳號與身分資料不符、帳戶不存在或已結清、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等情況，可能導致登記失敗或入帳失敗。不過，這些民眾還有兩種方式能補救，包括11月17日起「ATM領現」及11月24日起能選擇「郵局領現」。

廣告 廣告

原文出處：普發1萬「登記入帳」今起全面開放 最快明日「這時段」能領錢！

更多民視新聞報導

小草領普發「做1事」稱氣死青鳥！黃國昌32字回應了

台人參加「國際峰會」遭拒！疑中籍秘書「要她換國籍」

灣灣小月昔列「驅逐出境名單」！急刪片「鐵證」流出

