普發1萬你會選哪種方式領取？網路投票結果「不會領取」數字太驚人

行政院10月23日公布普發現金1萬元領取方式，登記入帳、直接入帳以及造冊發放領取速度最快，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日開放。根據入口網站「Yahoo奇摩」針對「普發一萬你會選擇用哪一種方式領取？」進行網路投票，最後結果出爐，僅有0.5%表示不會領取。

根據「Yahoo奇摩」針對「普發一萬你會選擇用哪一種方式領取？」進行網路投票，結果出爐，截至10月31日晚上11點30分，有5.17萬人參與投票，有38.9%的網友選擇「登記入帳」；21.3%的網友選擇「ATM領現」；18.2%選擇「直接入帳」；9.2%選擇「郵局領現」；2.4%「偏鄉造冊發放」；0.5%表示「不會領取」；9.5%不知道/沒意見。

另外，「普發一萬你打算如何運用？」網路投票，32.5%的網友選擇日用；19.5%儲蓄；14.3%投資；11.3%繳費（水電費、房貸）；8.0%旅遊；0.7%捐款；3.9%其他；0.3%不會領取；9.5%不知道/沒意見。

財政部發布「全民+1政府相挺」普發一萬廣宣網站及客服專線「1988」上線，民眾可透過網路進入10000官網查詢。本次普發現金比照112年普發現金代領機制，有3種管道可參考。

登記入帳部分，可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號，11月5日起到10日開放登記，12日開始入帳；ATM領現部分，11月17日開放領取；郵局領現部分，11月24日開放領取。領取截止日為115年4月30日。

