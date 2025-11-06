普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」

▲全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，並在今（6）日公布「萬元Top10熱銷榜」，呈現3大消費趨勢。（圖／記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也公布「萬元Top10熱銷榜」，揭露消費者萬元左右預算多集中於「生活品質升級」3大方向，包括科技配備、居家家電娛樂及輕奢品味。

此外，Yahoo購物指出，雙11期間站內夜間流量自晚間8點快速升溫，9點達流量高峰，實際交易高峰則落在深夜11點，該時段平均客單價年增逾2成 1 ，顯示消費者夜間瀏覽比價後，更傾向於深夜下單完成消費。

Yahoo購物觀察平台「萬元Top10熱銷榜」呈現3大消費趨勢，「高效科技配備」持續領跑，高CP值的三星手機奪冠，「舒適家電、娛樂」買氣急升、「輕奢精品」強勢入榜，顯示消費者普遍追求更高效能、更高品質與更高質感的生活體驗。

在3C科技效能升級，熱銷奪冠的包括「Samsung Galaxy A56智慧手機」、「Insta360X5 8K全景運動相機」與「Acer XC-1720桌上型電腦」強勢攻佔榜單前3名，顯示消費者對於行動效能與影像創作配備需求持續增加。

家電效率與娛樂同步升級，包括「小米Xiaomi 掃拖機器人」、「Panasonic浴室暖風乾燥機」分佔第4、5名，成智慧家電換新首選。近來冷空氣報到，除濕家電熱銷，「HITACHI日立除濕機」以近4倍2的驚人成長登上第7名；而搭載《寶可夢傳說Z-A》的「Switch2」再掀搶購潮，銷售翻倍拿下第6名，晉身萬元爆品行列3。

同時，輕奢精品也回歸，犒賞型消費當道，雙11精品與黃金業績週成長6成4 ，YSL信封包、Goyard HOBO包等高價品牌包款、入門輕奢款Longchamp皮革系列熱銷；近期時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生意外出圈爆紅，BAOBAO包款憑話題熱度搶進榜

迎戰深夜消費力，Yahoo購物「1111買買節」正慶明日開跑，並加碼推出「夜貓限定2小時優惠」單筆滿2萬加碼送1000購物金，搭配全站1折起與最高40%回饋，11月11日當日加碼滿1111登記送星巴克咖啡、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。精選1克拉培育鑽戒現省5萬、LOEWE Puzzle包款便宜近3萬、Tod’s APA牛皮包最高享40%回饋，3萬就能入手、現省2萬相當於55折，還可再拿破萬回饋。

