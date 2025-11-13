普發1萬傳詐騙 內政部：已7件詐欺被害、最高財損367萬

內政部次長吳堂安。陳祖傑攝。



普發現金一萬元從昨天起陸續入帳，內政部次長吳堂安今（11/13）天在立法院備詢時表示，截止11月10日止，有關普發現金的詐欺被害案件共有7件，樣態分別為釣魚郵件、假冒檢警，以及騙取金融帳戶，最高財損為367萬元。數發部也在報告中指出，已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制，確認為偽冒後，會通報TWNIC執行網站停止解析作業，降低民眾被詐騙風險。

立法院內政委員會今天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告。

吳堂安在報告時表示，為配合普發現金，警政署在9月11日就要求各機關籌組專案小組，加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並積極溯源偵辦相關案件，截止11月10日止，共通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

吳堂安說，警政署持續追蹤與普發現金相關的詐欺被害案件，截止11月10日止，共有7件被害案件，其中有1件釣魚郵件（連結假冒普發現金網站盜刷信用卡）、4件假冒檢警，2件騙取金融帳戶，7件案件中最高財損為367萬元。

針對防堵詐騙，數發部在報告指出，已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制，確認為偽冒後，會通報TWNIC執行網站停止解析作業，降低民眾被詐騙風險。

數發部表示，TWNIC會每日掃描新增網址，若發現與「10000.gov.tw」相似的高風險網址，就會由數發部彙整並送交國庫署判讀，確認為詐騙網站後，會通知TWNIC停止解析；另外，為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，數發部已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」一年使用權，從源頭防堵詐騙機會。

