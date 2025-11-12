普發1萬僅用「4小時花光」？網美大尺度秀辣照

娛樂中心／王靖慈報導

普發1萬現金自週三（5日）上午8時起開放登記，今日（10）起，不分尾數，所有符合資格者皆能前往普發一萬官網登記，款項最快已經在昨（11）日晚間陸續入帳。許多第一批拿到一萬元的民眾也迫不及待開始消費了，還有不少人開心地在網上曬出自己的戰利品，成為目前熱門話題。









雖然現任閣揆卓榮泰曾批評普發一萬「違憲」且預期效果不彰，甚至還想增設「拒領選項」。但民眾們自從普發一萬消息一出，許多人都開始規劃自記該如何使用這筆錢，甚至出現網友玩哏，男網友已經把普發一萬預先上繳給女友的情況，而在昨日有部分民已經成為第一批進帳的對象。臉書粉專8.8萬粉絲的「一級嘴砲技術士」，也曬出手拿高爾夫球桿的照片，感謝政府發放普發一萬，並幽默表示自己沒辜負卓院長的教誨，配文「我沒有買遙控飛機，我沒有買電冰箱，我買了一支可以降低健保支出、預防老人痴呆症的養生用品」。臉書網美The Ada Quest也曬出帥氣皮衣照，只見她上身只穿一件皮衣外套，手插腰凹造型，露出若隱若現的好身材，並開心對鏡自拍。

其他於社群平台Threads上也能看見網友貼出行李箱圖片請其他網友們幫忙一起選；還有網友迅速拿去繳信用卡費，笑著表示「擁有不到四小時」就已經被銀行扣掉了，甚至還是在網友睡著不知情的情況就過了，被網友笑稱「來無影，去無蹤」、「至少曾經擁有」、「帳戶只是錢錢轉運站」；更是有一名大四生網友在搞笑表示：「普發一萬，報考7間研究所就沒了」，貼文瞬間沖破9萬次瀏覽，讓底下網友忍不住留言：「好殘忍的事實，甚至還有住宿費」、「勸你刪掉」、「都捐給學校蓋大樓了」、「謝謝你，瞎說什麼大實話」。

有名大四網友稱要拿普發一萬報考研究所，引發其他網友共鳴。（圖／翻攝「bonzerr_music」Threads）





