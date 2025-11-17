普發1萬元入帳要註記「行政院發」？ 國民黨諷：不要割賴清德稻尾

在野黨提案通過全民普發現金1萬元啟動，已有民眾陸續入帳，不過註記「行政院發」、「全民+1政府相挺」遭質疑綠營割稻尾。對此，國民黨嘲諷，行政院不要割賴清德稻尾！普發1萬元是最親民的賴清德總統發的！

賴清德。(圖/中天新聞)

國民黨臉書今（17）日貼文表示，普發1萬現金上路，行政院硬要在大家的存摺上加註「行政院發」，引發各界砲轟。民進黨發言人卓冠廷出來講說「標註行政院發並無不合理」，看來卓冠廷真的搞不清楚狀況。

國民黨指出，對於在野黨力推的普發現金政策，民進黨一路反對，甚至大罵「毀憲亂政」、「學共產黨」，但賴清德寧願打臉自己，甚至背負綠營名嘴罵名，也要「心不甘情不願」讓全民領到在野黨推行的普發1萬，這功勞當然只能算在賴總統身上，行政院不要再割稻尾！

(圖/中天新聞)

國民黨表示，鄭重呼籲行政院，不要再搶賴清德總統的功勞了，必須讚頌偉大的賴清德總統才對，全民應該要感謝賴神大發慈悲普發1萬。就好比是大家印象深刻的，淡江大橋合龍時，現場那幅「歡迎最親民的賴總統」布條，紅通通如太陽照亮大地，有目共睹、感動人心。

國民黨也強烈建議行政院，普發現金入帳的存摺內頁即刻改標註為：「最親民的賴總統發」；今天起開放民眾領取的ATM畫面，也應該顯示「感謝最親民的賴總統」，同時配上賴總統玉照，以彰聖德。

最後國民黨強調，再次嚴正譴責行政院：不要再割賴總統的稻尾。不是你在入帳存摺標註「行政院發」，功勞就會自動變成你的。「不是喔，不是這樣喔！」請行政院懸崖勒馬，知錯能改，現在還來得及，全民都在看。

