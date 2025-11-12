普發1萬元入帳！郵局統計今發放「破374萬筆」
普發現金1萬元陸續入帳，據統計，符合首批領錢資格者共計1046萬人，許多民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政公司統計，今日發放374萬2947筆，ATM領現服務將於11月17日啟動，郵局臨櫃領現則在24日開放。
普發現金1萬元有5種領取方式，包括「特定族群直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定偏鄉造冊發放」。
選擇入帳採郵局帳戶者近36％，中華郵政指出，今日完成首批發放，總計發放374萬2947筆，其中登記入帳佔35.5％，直接入帳佔64.5％。
後續郵局的ATM領現服務，將於17日啟動；臨櫃領現將於24日開放。民眾可依自身便利性，選擇最適合的領取方式。
其他人也在看
中華郵政首批普發一萬入帳 17日開放ATM領現
（中央社記者黃巧雯台北12日電）首批普發現金新台幣1萬元已陸續入帳，中華郵政表示，今天完成普發現金首批發放，合計逾374萬筆，後續將在11月17日啟動ATM領現服務，並於11月24日開放郵局臨櫃領現。中央社 ・ 8 小時前
屏東郵局郵聚樂齡 防詐觀影熱鬧登場
記者毛莉／屏東報導 屏東郵局為落實關懷長者、推廣健康樂活理念，11日在屏東國賓影城舉…中華日報 ・ 1 天前
因應颱風來襲 中郵提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施
鳳凰颱風來襲，中華郵政秉持以客為尊的關懷精神，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施：一、放寬並加速理賠：因颱風不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。二、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息：（一）寬延繳納保險費：自本次災害發生日起三個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿三個月）再給予三個月延長寬限期間。（二）新增之保單借款免息：自本次災害發生日起三個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月。（三）保險單如有毀損，免費補發保險單。三、房貸戶關懷措施：自本次災害發生日起三個月內，受 ...台灣新生報 ・ 1 天前
白河警分局強化金融機構及超商定點巡邏與機動巡察 提醒領錢防詐防搶
全民矚目的「普發現金1萬元」於17日起登場，民眾可至全國金融機構與超商ATM領現，11月24日起郵局同步開放領取，領取期限至115年5月20日止。為防範歹徒趁機詐騙或民眾領錢遭竊、搶，臺南市政府警局白河分局超前部署及規劃，加強轄內金融機構與超商ATM周邊巡守，確保民眾領錢安全無虞。白河警分局針對轄內金融機構及超商有黏貼「全民+1政府相挺」普發現金識別貼紙的ATM29處及郵局8家規劃定點巡邏與機動巡察，另也結合各所防詐宣導人員深入社區及住家宣導，提醒民眾政府不會主動通知領錢，更不會要求操作ATM或提供個人帳號密碼，請民眾務提高警覺、謹慎查證，切勿相信來路不明的電話、簡訊或網頁連結，避免遭受詐騙。白河警方局也提醒民眾，為加速發放流程，政府針對例行性領取政府津貼或年金的族群採「 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
為什麼普發1萬元會登記失敗？財政部曝「7常見原因」…補救方式一次看
「普發1萬元」已在11月5日開始預先登記，並於昨（10）日開放全面登記，若是在11月10日前完成登記並驗證成功的民眾，最快會在今（11）日晚間6時起至12日陸續收到入帳金額。不過，民眾如果沒有確認登記成功，恐怕會導致金額充公，但系統將提示登記或入帳失敗原因，提醒民眾可重新登記。鏡報 ・ 1 天前
ATM領普發1萬總整理 認證機台地點、免登記領現金方式一次看
【緯來新聞網】全國普發1萬12日起陸續入帳的民眾金融帳戶中，財政部說明，民眾可自11月17日起，透過緯來新聞網 ・ 8 小時前
郵局普發現金今首批入帳 17日起ATM領現
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳。根據中華郵政統計，郵局總計發放374萬2947筆，17日起啟動ATM領現服務，24日...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
【公告】世界重大訊息說明記者會之內容
日 期：2025年11月11日公司名稱：世界(5347)主 旨：世界重大訊息說明記者會之內容發言人：黃惠蘭說 明：1.事實發生日:114/11/112.公司名稱:世界先進積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):世界先進積體電路股份有限公司今日經董事會決議通過，因應公司業務成長需求，向台灣積體電路製造股份有限公司購置一批機器設備，用於八吋晶圓之生產製造。本項交易之交易金額介於美金2千萬元至2千3百萬元之間，價格決定參考專業鑑價機構之鑑價結果，實際交易金額以雙方合約為準。中央社財經 ・ 1 天前
普發1萬「有望今晚就領到」！首批入帳上看千萬筆
普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，且今年一共開放5種領取方式，其中就包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定對象直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」。其中選擇用「登記入帳」領取的民眾已經將近600萬人，且若是在10日前完成登記，或是符合直接入帳的資格，上看千萬人最快今（11）日晚間就有機會領到現金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬ATM這天起開放領現！注意事項一次看 少準備3東西領不到
如果有在規定的時間進行登記，政府普發現金的一萬元已經陸續匯入民眾當時登記的帳號中，如果忘記登記、想要直接領取現金的民眾，《三立新聞網》也整理相關問題給你一次看，不要忘記可以領取現金的時間。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
普發現金1萬元今晚入帳！首批破千萬筆 偏鄉3000人「這原因」延後領
普發現金1萬元「登記入帳」，從今（11日）傍晚6點起陸續撥款！根據統計，「登記入帳」已有超過500萬人登記，若加上「直接入帳」人數，首批入帳衝破千萬筆。銀行業者將視作業程序，今晚起陸續入帳，不受鳳凰颱中廣新聞網 ・ 1 天前
鳳凰瘦身「2縣脫離陸警」 最快傍晚登陸屏東
鳳凰颱風減弱縮小，雲林、澎湖脫離陸警範圍。根據中央氣象署預報，颱風最快傍晚登陸屏東，隨後自台東出海；在陸地期間可能減弱為熱帶性低氣壓，今晚將解除海上及陸上颱風警報。氣象署上午8時更新颱風資訊，鳳凰為輕颱，位於鵝鑾鼻西南西方約160公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速自由時報 ・ 11 小時前
快訊》又是共同生活圈了！基北北桃宣布明天正常上班課
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風持續逼近台灣，據中央氣象署最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。新北市政府今（11日）晚8時宣布，依最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，明日尚未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，照常上班及上課。 台北市政府說，依據中央氣象署最新天氣預報資料，台北市未達停班停課標準，亦未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，明日照常上班及上課。預估明天還有短暫陣雨，提醒市民朋友出門時記得攜帶雨具、注意安全。 基隆市政府指出，據中央氣象署最新預測資料，基隆市明日未達停班停課標準，宣布明日各機關學校正常上班上課。 桃園市政府也宣布，據最新氣象預報，明晨風力持續下降，沿海與平地皆未達停班停課標準，因此明日正常上班上課。查看原文更多Newtalk新聞報導不斷更新》鳳凰颱風來襲 台北12里、新北7區、桃宜花澎11日停班停課鳳凰颱風明日登陸高屏！西南沿海狂風暴雨 降雨熱區一圖看新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰攪局...普發現金「偏鄉造冊」領錢延後！ 影響區域範圍、日期曝光
普發現金此次共有5種領取管道，分別是登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。然而，受到鳳凰颱風影響，財政部今（11日）表示，普發現金「偏鄉登記造冊」民眾原訂12日至25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌日起2周內領取。中時新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰即將登陸！16縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 24 分鐘前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 8 小時前