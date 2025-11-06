普發1萬元助攻！ 百貨週年慶「開門前排逾百人」搶優惠

東區百貨週年慶開跑，許多人為了搶優惠，一早就帶著板凳排隊，不只有化妝品限量優惠，超市的麝香葡萄、醬油等買一送一，也是許多人的必買清單；而普發萬元截至11/6上午11點，就有超過164萬人登記完成，多家百貨業者祭出「萬元放大術」，要衝年底第四季買氣。

百貨週年慶首日人潮洶湧，大門一開，所有人紛紛快步衝進店內。東區百貨週年慶活動第一天，雖然化妝品區要到11點才開放入場，但不到十點就已有超過百人排隊等候，就為了搶購限量優惠商品。有民眾表示，這些限量優惠只有當天才有，有些甚至只有一百組，相當於買一送一的優惠。

百貨超市祭周年慶買一送一，民眾搶麝香葡萄、醬油、橄欖油。（圖／TVBS）

館內超市區同樣人擠人，民眾爭相搶購兩串不到800元的麝香葡萄，以及買一送一特區的橄欖油和醬油等熱銷商品。一位顧客分享，原本只打算購買零食，但看到許多商品都有買一送一的優惠，就順便多買了一些。週年慶活動恰逢普發一萬元現金政策實施，11月6日是身分證、居留證尾數為2和3的民眾登記日，截至當天上午11點已有超過164萬人完成登記。許多人表示會將這筆額外收入用於週年慶購物，一位消費者認為，週年慶購物後，一萬元很快就會花完。

各大百貨業者也紛紛推出促銷活動，遠東SOGO推出為期12天的週年慶檔期。新光三越diamond tower週年慶同樣從11月6日開跑，為期17天至23日，推出麝香葡萄2串免700元、限量150組買一送一，以及11月6日至19日化妝品滿千元送千點，11月6日至12日大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點等優惠。明曜百貨週年慶則將在11月13日至12月7日期間舉行，推出消費滿千元有機會抽中福岡到佐世保郵輪旅遊。

微風廣場、微風信義、微風南山等五館則在11月24日至12月7日期間，消費滿1萬元的積點禮遇會員可獲12%回饋率，還能參加電烤盤抽獎活動。週年慶搭配普發萬元不僅讓民眾有機會搶購優惠商品，也讓業者得以衝刺年底第四季的銷售業績。

