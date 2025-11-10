普發1萬元將登場 台南警加強金融機構與超商巡守

cnews204251110a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

全民矚目的「普發現金1萬元」即將登場！自11月17日起，國人可至全國金融機構與超商自動提款機（ATM）領現。11月24日起，郵局同步開放領取，領取期限至明年5月20日止。台南市白河警分局表示，為防範歹徒趁機詐騙或民眾領錢時遭竊（搶），已超前部署、周延規劃，加強轄內金融機構與超商ATM周邊巡守勤務，確保國人領錢可以安全無虞。

白河警分局表示，轄金融機構及超商有黏貼「全民+1政府相挺」，普發現金識別貼紙的ATM有 29處及郵局8家。除已規劃定點巡邏與機動巡察外，也結合各派出所防詐宣導人員，深入社區及住家宣導。希望提醒民眾提高警覺，切勿相信來路不明的電話、簡訊或網頁連結。

廣告 廣告

警方表示，為加速發放流程，政府針對例行性領取政府津貼或年金的族群，採取「直接入帳」方式，自11月12日起，就會陸續匯入原領取帳戶。受惠對象包括領有勞工保險、國民年金、職災保險等年金給付者，以及老年農民福利津貼、農民退休儲金、身心障礙生活補助費及中低收入老人生活津貼者等，共11類人。

cnews204251110a08

白河警分局表示，只要透過補登存摺或網路銀行，即可確認入帳情形。切勿輕信任何聲稱，可協助領錢的來電或簡訊。也提醒，政府不會主動通知領錢，更不會要求操作ATM或提供個人帳號密碼，請民眾務必謹慎查證，避免遭詐受害。

白河警分局呼籲，如發現可疑人車，或有人在ATM旁徘徊、協助他人操作機器。請立即通報110，警方將迅速到場查證處理，讓每位民眾都能「領得開心、領得平安」。

白河警分局長陳志埕表示，詐騙集團經常緊抓社會熱門話題製造陷阱，再利用「假冒普發現金通知」及「ATM操作領補助」等詐騙手法，迷惑誘騙民眾。警方除強化與金融機構、郵局及超商業者的橫向聯繫外，也同步加強巡守密度與宣導頻率，全面守護民眾財產安全。

cnews204251110a09

照片來源：台南市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐

尾巴感染潰爛險死 新北動保處治癒虎斑黑貓再找認養家庭

【文章轉載請註明出處】