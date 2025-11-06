普發1萬元成詐騙新招！ 一通電話誆「被冒名申辦」騙走300萬

普發現金一萬整體發放作業於11月啟動。（圖：資料照）

普發現金1萬元本月上路，5日開放線上登記，如今已成為詐騙集團的最新詐術。士林地檢署破獲一起由詐團成員假冒郵局人員、檢警的行騙案件，士林地檢署指揮士林分局逮獲一名涉案的張姓男子；經檢察官複訊，檢方認定他犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞而向法院聲請羈押禁見。

有詐騙集團今年10月間假冒郵局人員致電誆稱遭冒名申辦「普發現金一萬元」，接著再冒充檢警名義並以涉嫌洗錢為由，向被害人詐得超過300萬元。士林地檢署說明，本案由檢察官郭宇倢指揮台北市警局士林分局，於本月4日持票於桃園執行搜索1處，並帶回一名涉案被告張姓男子。

廣告 廣告

士林地檢署指出，經檢察官訊問後，認定張嫌犯罪嫌疑重大，且有串滅證及反覆實施之虞，依涉犯《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。士林地檢署也強調，將持續追查此類詐欺案件，嚴查相關不法犯行，不讓政府普發現金的美意，成為詐騙集團覬覦的目標。

士林地檢署呼籲，普發現金登記已經開始，為了避免詐團利用政府美意詐取財物，請民眾提高警覺、避免受騙，如收到「普發現金一萬元」相關可疑電話、訊息或通知，若有疑慮可撥打內政部警政署反詐騙諮詢專線「165」查詢，或撥打財政部的諮詢專線「1988」查詢。